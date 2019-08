Für die Tellspiele 2020 in Altdorf werden noch Schauspieler gesucht Wer Interesse an einer Rolle bei den Tellspielen hat, kann die letzte offene Probe besuchen. Dort besteht die Möglichkeit, sich dem Regieteam zu präsentieren

In den öffentlichen Proben bereiten sich die Mitwirkenden auf die Tellspiele 2020 vor. (Bild. PD)

(pd/ml) Einmal jemand anderes sein: Draufgänger, edle Dame, Ritter. Diesen Wunsch kann man sich mit einer Rolle der Tellspiele 2020 erfüllen. Diese sind noch nicht vergeben. Noch bis zum Ende August besteht die Möglichkeit, sich zur Mitwirkung im Stück zu entscheiden.

Eine der Rollen ist jene von Ulrich von Rudenz. Es schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Das eine pumpt für den Herrscher, für den Ulrich von Rudenz Treue geschworen hat, das andere für die edle Dame, für deren Gunst es noch stärker pocht. Bertha von Bruneck jedoch hat es nicht leichter. Auch sie ist inmitten zweier verfeindeten Gesellschaften: da ist der Hofstaat, dem sie angehört, und daneben das unterjochte Volk, für das sie Mitgefühl zeigt. Konrad Baumgarten hingegen ist ein Draufgänger. Sein Handeln wird allein vom Drang zur Freiheit diktiert.

Das sind nur drei der vielen Rollen, die den berühmten Helden Tell im Drama begleiten und die Geburtsstunde der Schweiz für die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem In- und Ausland veranschaulichen.

Vor allem junge Männer werden noch gesucht

Für all jene, die sich noch nicht für eine Teilnahme am Stück entscheiden konnten, besteht am Samstag, 24. August, die letzte Gelegenheit dazu. Sie können an der letzten öffentlichen Probe im Proberaum der Dätwyler AG teilnehmen und sich dem Regieteam präsentieren. Es werden vor allem noch junge Männer gesucht. Anmeldeschluss für die Teilnahme an den Tellspielen 2020 ist am 31. August.