Porträt 30 Jahre im Einsatz für die Bergstrecke: Furka-Dampfbahn-Bauführer Manfred Willi tritt in den Ruhestand Der langjährige Bauführer der Furka-Dampfbahn, Manfred Willi, ist in den Ruhestand getreten. In seinem Werk «Drei intensive Jahrzehnte an der Furka-Bergstrecke» blickt er auf diese Zeit zurück. Christian Tschümperlin 12.08.2020, 05.00 Uhr

Vor 35 Jahren prophezeite der Pfarrer von Realp: «Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass auf dieser Strecke je wieder ein Zug fährt.» Doch der Glaube der Mitarbeiter an ihre Dampfbahn auf der Furka-Bergstrecke war grösser. Am Wochenende des 22. und 23. August feiert die Zahnradbahn an einem grossen Fest gleich drei Jubiläen (siehe Box am Textende). Aber der Reihe nach.

Die Dampfbahn in Aktion. Bild: PD

Alles begann mit einem Ausflug der Pfadi Arth-Goldau. Auf einer Wanderung entlang der stillgelegten Furka-Bergstrecke weckten die Bahnruinen das Interesse der jungen Schar. Als die Pfader nach zwei Kilometern Marsch bei einem eingestürzten Tunnelportal vorbeikamen, meinte einer von ihnen, dass man da unbedingt etwas tun müsse. Manfred Willi, der spätere Bauführer der Furka-Dampfbahn, war damals mit dabei: «Wir befanden einhellig, dass eine so schöne Strecke doch nicht dem Verfall preisgegeben werden dürfe.» Die Pfadi Arth-Goldau schlug noch am 9. August 1986 das Camp Realp an der Furkareuss auf und machte sich ans Werk. Das Tunnelportal Alt Senntumstafel Nr. 3 wurde innert acht Tagen rekonstruiert. Auf die Frage, ob er damals schon damit gerechnet habe, dass auf der Strecke je wieder eine Eisenbahn fahren wird, sagt Willi: «Wir waren damals schon davon überzeugt.»

Manfred Willi, hier beim sanierten Bahnübergang in Oberwald Bild: Manuela Jans-Koch (28. Juli 2020)

In der gleichen Zeit warb im Rahmen einer Sonderausstellung im Verkehrshaus Luzern ein neu gegründeter Verein um Mitglieder. «Mein Bruder Walter Willi überzeugte mich zum Beitritt in den Verein Furka-Bergstrecke, indem er die Kosten meines ersten Jahresbeitrages übernahm.» Damals habe es ihn «gepackt». Die Bergstrecke befinde sich in einem einmaligen Gebiet, befahrbar gemacht durch eine einzigartige Technologie: die Zahnradbahn mit Dampfbetrieb.

Manfred Willi Bild: Urs Rieder

Tatsächlich hat die Lage am Rhonegletscher die Bergstrecke schon früh berühmt gemacht. 1926 war die Bahn eingeweiht worden. 16 Jahre lang herrschte auf der Strecke Brig–Furka–Disentis reiner Dampfbetrieb. «Die Belle Époque war eine schöne Zeit, genau wie der Name es sagt», so Willi, und die Faszination schwingt in seinen Worten mit. Die Lokomotiven des Typs HG 3/4, gebaut in den Werkstätten der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur, galten als technische Meisterleistung. «Es herrschte Aufbruchstimmung.» Für Willi geht es um mehr als nur Nostalgie: «Eine Dampflokomotive kann man jedem Kind erklären. Man kann es sehen, wie die Kraft vom Kessel über Zylinder und Stange ans Rad kommt.»

Wie die Loks von der Furka nach Vietnam und zurück in die Schweiz kamen

1946, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ist die Zeit der Dampflokomotiven aber bereits wieder vorbei, und die Strecke wird elektrifiziert. Ein Jahr darauf verkauft die Furka-Oberalp-Bahn vier nicht mehr benötigte Dampflokomotiven an die französische Kolonie Indochina (heute Vietnam), wo sie von 1948 bis 1975 eingesetzt werden. «Sie verrichteten ihren Dienst im Südosten Vietnams zwischen 0 und 1500 Metern über Meer», so Willi.

Parade hinter dem Depot Da Lat in Vietnam. Die ehemaligen Furka-Dampflokomotiven stehen 1990 zum Verlad auf den Lastwagen bereit. Sie werden in die Schweiz zurück transportiert. Eine der engsten Kurven auf der Route zwischen Lac Nghiep und Da Nhim in den Bergen Vietnams. Die Lokomotive VHX- 30-201 wird nach Thap Cham transportiert. Sie holen die Dampflokomotiven aus Vietnam zurück in die Schweiz. Stehend von links: Franz-Xaver Auf der Maur, Martin Horath, Bruno Gwerder, Manfred Willi, Bruno Rütti, Jakob Knöpfel, Willy Müller. Aus den Fenstern schauen die am Projekt beteiligten vietnamesischen Kollegen in die Kamera. Das Unwetter vom 24. September 1993 beschädigt in Realp die Uferböschung der Furkareuss und trägt einen Teil des Unterbaus des Gleises 6 ab. Das Zuleitungskabel zwischen der Trafostation auf dem Furkapass und der Station Furka DFB überwindet 1994 auf einer Länge von 625 Metern eine Höhendifferenz von 269 Metern. Winterstimmung 1995 an der Furka Bergstrecke. Sanierungsarbeiten an der Furka-Bergstrecke Richtung Gletsch am 15. Mai 1998. Auf dem Abschnitt Furka-Tiefenbach kam im Juli 2016 die erste Sanierungsetappe an der Sidelenbachbrücke mit Betonsanierung und Abdichtung des Brückenkörpers unter Mithilfe von Baugruppen und mittels Beizug externer Spezialisten angegangen werden.

In der Schweiz haben die Eisenbahnfreunde die Lokomotiven aber nie aus den Augen verloren. «Ein Freak weiss von jeder in der Schweiz hergestellten Lokomotive, wo sie sich befindet», sagt er und schmunzelt. Es war aber ein Erdbebenforscher namens Dr. Meyer-Rosa, dem es auf einer Reise ins vietnamesische Da Lat gelang, 1985 die ersten Bilder in die Schweiz zurückzusenden. Da standen sie, vor sich hin rostend im überwucherten Dschungel bei der Bergstation in Da Lat, einer Stadt aus der Kolonialzeit. «Vietnam hatte nach dem Krieg grössere Prioritäten, als die Bahnstrecke zu reaktivieren», erklärt sich Willi die Situation. Die Bilder gaben aber Anlass zur berühmt gewordenen Rückholaktion «Back to Switzerland», an der Manfred Willi unter der Ägide von Ralph Schorno, dem damaligen Chef Rollmaterial, bald teilnehmen würde.

Den Kontakt zur vietnamesischen Zentralregierung stellte der Schweizer Konsul in Hanoi her. «Die vietnamesische Regierung signalisierte ein Interesse an einem Verkauf gegen Devisen», sagt Willi. Die Provinzregierungen sollten ihnen aber den Transport der Lokomotiven durchs Land mit «inoffiziellen Zöllen» erschweren.

Rauchsäulen steigen auf über Saigon

Am 25. Juli 1990 bestieg das zehnköpfige Schweizer Team das Flugzeug von Zürich via Paris nach Kopenhagen und Bangkok, von wo aus es weiter nach Saigon ging (heute: Ho-Chi-Minh-Stadt). Der Landeanflug habe ihn an den Film «Luftkampf um England» erinnert, so Willi. «Um die Stadt stiegen Hunderte von Rauchsäulen auf. Mein Kollege notierte lakonisch: ‹Die haben wohl vor kurzem die Sackgebühr eingeführt›», schreibt Willi in seinem Buch «Drei intensive Jahrzehnte an der Furka-Bergstrecke».

Manfred Willi mit seinem Werk «Furka-Bergstrecke». Bild: Christian Tschümperlin (Goldau, 6. August 2020)

Der Transport sei denn auch ein beschwerliches Unterfangen gewesen. Die Lokomotiven mussten über schmale, kurvige Bergstrassen über 100 Kilometer weit von Da Lat nach Tháp Chàm transportiert werden. Nicht jede Brücke liess sich mit den je rund 40 Tonnen schweren Lokomotiven überqueren. Oft musste nach Alternativen gesucht werden. «Durch die schwüle Hitze und die harte Arbeit hatte jeder von uns an die zehn Kilogramm abgenommen.» Doch die vietnamesischen Geschäftspartner gaben sich alle erdenkliche Mühe, die Gäste aus der fernen Schweiz bei Laune zu halten. «Am 1. August wurde eine Lokalität extra für uns geräumt und mit Schweizer Fähnchen üppig dekoriert.»

Unterwegs wechselt der Frachter seine Flagge

Im Depot von Tháp Chàm wurden drei der Lokomotiven rollfähig hergerichtet und die anderen drei verladen. Der Extrazug erreichte Saigon nach über 300 Kilometern Fahrt am Abend des 6. September 1990. Die Lokomotiven wurden verschifft. «Der Frachter ‹Friedrich Engels› wechselte auf der Fahrt von Rostock nach Hamburg übrigens die Flagge – die DDR war mittlerweile Geschichte», erwähnt Willi einen Nebenschauplatz der bewegten Geschichte.

Unterdessen waren die Bauarbeiten in Realp zügig weitergegangen. Zahlreiche Rückschläge durch Hochwasser, Lawinen, Erdrutsche und Steinschlag konnten das Team nicht aufhalten. «Es war ein stetes Ringen mit der Natur, welche die Bahnstrecke zurückerobern will», sagt Willi. Was mit einer guten Tat der Pfadi begann, wurde bis zur Wiedereröffnung 2010 innert 28 Jahren zu einer halben Million Stunden Freiwilligenarbeit.

«Vom Strassenwischer aus Genf bis zum Kinderarzt aus Zürich ist da bis heute alles mit dabei. Auch viele pensionierte Fachleute», erläutert Willi die Zusammensetzung des Unterstützungsvereins. Seiner Erfahrung nach kann mit den vielen Händen das Fachwissen eines Profis vervierfacht werden. Im vergangenen Jahr schrieb die Furka-Bergstrecke das dritte Mal in Folge schwarze Zahlen, wie aus dem Geschäftsbericht 2019 hervorgeht. «Ohne Freiwilligenarbeit wäre dies nicht möglich gewesen», so Willi.

Bild: PD

Seine Faszination für die Bahn war ihm übrigens schon früh in die Wiege gelegt worden: Willi wuchs im Gebiet zwischen der Rigibahn und der SBB-Strecke in Arth-Goldau auf. Schon sein Vater war SBB-Bahnmeister in Arth-Goldau. Willi trat in seine Fussstapfen und stieg zum Chef der SBB-Unterhaltsregion Arth-Goldau auf. 2007 wechselte er dann zur Dampfbahn Furka-Bergstrecke, wo er eine Festanstellung erhielt. Fortan verantworte er die Koordination der Baueinsätze. Damals ging für ihn ein Traum in Erfüllung: «Ich machte mein Hobby zum Beruf.»

Manfred Willi im Führerstand einer Diesellok. Bild: PD

Am 30. Juni dieses Jahres trat er nun in seinen wohlverdienten Ruhestand. Jetzt kann er ganz entspannt dem grossen Jubiläum der Furkabahn entgegenfiebern. Trotz seiner Pensionierung wird man ihn aber weiterhin im Führerstand der Diesellok an der Furka antreffen, ab und zu zumindest. Seinem Nachfolger steht er beratend zur Seite. Einmal Eisenbahner, immer Eisenbahner eben.