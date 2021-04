Furka Schweizweite Premiere: Ein neues Zutrittssystem vereinfacht den Autoverlad in Realp Beim Autoverlad Furka braucht man künftig nicht mehr aus dem Fahrzeug zu steigen. 13.04.2021, 15.50 Uhr

So sieht das neue Zutrittssystem am Autoverlad Furka aus. Bild: PD

(pd/RIN) Als schweizweit erster Autoverlad kann ab sofort in Realp und Oberwald die Zufahrtsbarriere «ohne Halt» passiert werden. Beim Onlinekauf des Tickets wird das Fahrzeugkennzeichen angegeben und anschliessend bei der Zufahrt durch eine Kamera erfasst. Nach der elektronischen Überprüfung des Nummernschildes und des Tickets wird die Zufahrtsbarriere automatisch geöffnet und es kann im Schritttempo ohne Halt verladen werden, heisst es in einer Mitteilung der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB).

Seit Dezember 2020 gibt es nur noch vier Verladekategorien: Motorfahrzeuge 1; Motorfahrzeuge 2 (mit Anhänger oder Überhöhe); Grossraumfahrzeuge und Motorräder. «Dank dem schlanken Sortiment kommen Autofahrer schnell und unkompliziert zum benötigten Ticket, sei es vorgängig online oder mittels Kauf vor Ort», heisst es in der Mitteilung. Der neue Billettautomat befindet sich an der Zufahrtsspur und kann vom Auto aus bedient werden. Damit erübrigen sich das umständliche Aussteigen und der Ticketkauf am Bahnschalter.

Seit Eröffnung haben über 7 Millionen Fahrzeuge den Autoverlad benutzt

Die gemeinsame «Punktekarte Furka/Lötschberg/Simplon» bleibt wie bis anhin bestehen. Hier funktioniert die automatisierte Öffnung der Barriere wie bis anhin durch das Einlesen der Punktekarte. Ab dem Fahrplanwechsel am 1. Juni wird zudem eine neue Mehrfahrtenkarte zum Vorteilspreis für den Sommer 2021 angeboten. Seit der Eröffnung des Autoverlads 1982 haben über 7 Millionen Fahrzeuge die kürzeste und schnellste Ost-West-Verbindung durch den 15,4 Kilometer langen Furkatunnel benutzt.