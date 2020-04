Furrer wird Urner Justizdirektor, Arnold übernimmt die Gesundheitsdirektion Der Urner Regierungsrat hat sich in der neue gewählten Zusammensetzung zur konstituierenden Sitzung getroffen. Jetzt ist klar, wer welcher Direktion vorsteht. 07.04.2020, 16.46 Uhr

Gruppenbild des Urner Regierungsrats unter Wahrung der Abstandsregeln: (vorne, von links) Landesstatthalter Urs Janett, Landammann Urban Camenzind, Landweibel Erwin Gisler; (Mitte, von links) Beat Jörg, Roger Nager, Dimitri Moretti; (hinten, von links) Daniel Furrer, Christian Arnold und Kanzleidirektor Roman Balli. Bild: PD

(MZ) Die Verteilung der Direktionen warf offensichtlich keine grossen Wellen. Der Urner Regierungsrat habe sich an seiner kurzen Sitzung schnell geeinigt, heisst es in einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Mitteilung.