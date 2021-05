Fussball Die Urner Amateurkicker stehen in den Startlöchern Bald wird sich zeigen, ob die Fussball-Meisterschaften im Amateurbereich definitiv ohne Wertung beendet werden müssen. Urs Hanhart 14.05.2021, 05.00 Uhr

Die Amateurfussballer brennen darauf, wieder spielen zu dürfen. Im Bild FCA-Captain Markus Zurfluh am Ball. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 4. Oktober 2020)

Während in anderen Mannschaftssportarten wie Handball, Unihockey oder Rollhockey die nationalen Dachverbände längst das Handtuch geworfen und die Meisterschaften im Amateurbereich aufgrund der Coronamassnahmen des Bundes definitiv abgebrochen haben, besteht im Breitenfussball weiterhin etwas Hoffnung, dass vor dem Sommer doch noch etwas geht.

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) hat sich kürzlich an einer Sitzung mit der aktuellen Situation rund um Covid-19 befasst, insbesondere unter Berücksichtigung des Drei-Phasen-Modells, das der Bundesrat am 21. April bekanntgegeben hat. Im Zentrum stand die Frage, wie es mit dem Spielbetrieb derjenigen Kategorien und Ligen weitergehen soll, die aktuell nicht spielen und nur mit Einschränkungen trainieren dürfen.

Davon betroffen sind unter anderen auch die Fanionteams des FC Altdorf und des FC Schattdorf, die in der 2. Liga Regional schon seit über einem halben Jahr keine Partie mehr bestritten haben. Nach Konsultation der Regionalverbände hat der Zentralvorstand, in Anwendung der Statuten und des nach dem letztjährigen Abbruch angepassten Wettspielreglements sowie gestützt auf ein juristisches Gutachten, Beschlüsse gefasst. Der wichtigste lautet: «Falls die bundesrätlichen Coronamassnahmen bis am 31. März 2021 dahin gehend gelockert werden, dass in den erwähnten Kategorien und Ligen wieder normal – das heisst mit Körperkontakt und ohne Maske – trainiert und gespielt werden kann, wird die Saison auch in den betreffenden Kategorien und Ligen nach einer kurzen Vorbereitungszeit wieder aufgenommen.» Für einen sofortigen Abbruch sei es noch zu früh – dies auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr, so der Zentralvorstand, der in seiner Mitteilung zugleich versichert, sich weiterhin mit Nachdruck für Lockerungen einzusetzen.

Für den Fall eines Re-Starts gerüstet sein

Nun hängt also alles vom Zeitpunkt der nächsten Lockerungsschritte ab. Falls ab Juni tatsächlich wieder gespielt werden kann, soll die Saison bis längstens 4. Juli dauern. Ziel im Falle einer Wiederaufnahme ist es, mindestens die Hälfte der regulären Runden (allenfalls in einem angepassten oder verkürzten Format) zu absolvieren, sodass die Saison gewertet werden kann. In einem Schreiben bittet der Zentralvorstand die betroffenen Teams darum, «die aktuelle Möglichkeit zu Trainings in 15er-Gruppen (ohne Körperkontakt oder mit Maske) zu nutzen, um im Falle eines Re-Starts rasch bereit zu sein».

Zumindest bei den Urner Teams ist die Moral trotz allem noch keineswegs am Boden. Kurz nach dem Bundesratsentscheid vom 21. April hatte FCA-Präsident Armin Auf der Maur betont: «Seit März sind die Spielerinnen und Spieler mit grossem Elan wieder am Trainieren, wenn auch mit Einschränkungen. Die Motivation ist nach wie vor vorhanden. Alle brennen darauf, wieder richtig Fussball spielen zu können.» Seit dem Unterbruch der Meisterschaft liegt der Klub aus dem Urner Hauptort in der Rangliste der 2. Liga Regional knapp über dem Abstiegsstrich. Umso wichtiger wäre es also, bei einem Re-Start mit vollem Elan loszulegen, damit ein drohender Abstieg verhindert werden kann.

Beim Kantonsrivalen FC Schattdorf, wo man sich gemäss Kommunikationschef Ralph Bomatter über jeden Öffnungsschritt freut, sieht die Situation ganz anders aus. Er mischte bis zur coronabedingten Unterbrechung weit vorne in der Tabelle mit und hätte bei einer Wiederaufnahme durchaus noch Aufstiegschancen, logischerweise ein grosser Ansporn, sich vor dem Sommer nochmals voll reinzuhängen.