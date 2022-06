Der FC Schattdorf will nochmals glänzen in der letzten Runde

Fussball Trotz fixem Abstieg: Bei der letzten Runde will der FC Schattdorf vor heimischem Publikum nochmals glänzen Der Abstieg kann die 1. Mannschaft des FC Schattdorf nicht mehr verhindern. Dennoch wollen die Rot-Schwarzen am Samstag gegen den FC Hergiswil nochmals drei Punkte einheimsen. 10.06.2022, 13.39 Uhr

Die 1. Mannschaft des FC Schattdorf empfängt am Samstag den FC Hergiswil im Stadion Grüner Wald. Der Gegner konnte seinen Platz verteidigen und befindet sich mit 29 Punkten auf Platz 11 und sichert somit den Ligaerhalt knapp über dem Strich. Für die junge Urner Mannschaft ist das Abenteuer 2. Liga interregional zunächst einmal vorbei. Es war eine Saison mit vielen Rückschlägen, da das Team sich mehrmals nicht belohnen konnte und sehr viel Lehrgeld bezahlte, wie es in der Mitteilung des FCS heisst.

Der Abstieg ist fix und somit wird die Mannschaft von Gabriel Gabriel und Reto Infanger in der kommenden Saison in der 2. Liga regional auftreten. Obwohl es bei beiden Mannschaften in dieser Partie um nichts mehr geht, hofft man auf zahlreiches Erscheinen und auf die Unterstützung der Schattdorfer Fans zur letzten Partie dieser Saison. Da nun der Druck für beide Parteien wegfällt, hofft die Mannschaft auf ein erfolgreiches und faires Spiel. Von der 8:1-Pleite letzter Woche lasse man sich nicht irritieren. Die Urner möchten das Spiel für sich entscheiden und somit den Trainer Gabriel Gabriel mit drei weiteren Punkten und einem Sieg verabschieden.

Für die kommende Saison gibt es nur ein Ziel: Wiederaufstieg

Die ganze Saison hindurch gab es viele Höhen und Tiefen mit einigen Erfolgserlebnissen, besonders in der Rückrunde. Ligaerhalt hin oder her, für ihre erste Erfahrung in dieser Liga konnten die Rot-Schwarzen, insbesondere durch die Unterstützung des Trainerduos, viele Eindrücke sammeln und allerlei profitieren. Für die kommende Saison wird die 1. Mannschaft mit den Trainern Thomas Zberg, Jonas Enz und Reto Infanger an der Seitenlinie nur noch ein Ziel vor Augen haben: Wiederaufstieg. (pd/RIN)

Anpfiff für das Spiel FC Schattdorf – FC Hergiswil ist am Samstag, 11. Juni, um 18 Uhr im Stadion Grüner Wald in Schattdorf.