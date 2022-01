SC Kriens mit 6:0 gegen Hergiswil

Fussball Weiterer Testsieg für den SC Kriens: 6:0 gegen Hergiswil Vierter Sieg im vierten Test für den Noch-Challenge-League-Vertreter Kriens: Die Equipe von Trainer René van Eck schlägt im Stadion Kleinfeld den FC Hergiswil mit 6:0 (3:0). 22.01.2022, 16.46 Uhr

Helios Sessolo (mit schwarzem Handschuh) freut sich nach einem seiner beiden Treffer gegen Hergiswil. Bild: Thomas Tobler

Für die Krienser erzielten Cendrim Kamaraj, Marijan Urtic, Helios Sessolo (2) und Liridon Mulaj (2) die Tore. Kriens-Gegner Hergiswil ist derzeit in der 2. Liga interregional auf dem 11. von 14. Rängen platziert (Gruppe 4). Die bisherigen Testsiege des SCK: 2:1 gegen den FCL; 6:1 gegen Kickers; 1:0 gegen FCL U21. Der SCK bestreitet am kommenden Mittwoch gegen den FC Schötz das letzte Testspiel und startet dann am Sonntag auswärts gegen den FC Winterthur als klarer Abstiegsanwärter in die Meisterschaftsrückrunde. (tbu)