FC Schattdorf braucht gegen den FC Ibach einen Sieg

Fussball Wichtiges Axenderby: FC Schattdorf mit Heimvorteil Die 1. Mannschaft des FC Schattdorf empfängt den FC Ibach am 30. April zum Axenderby. Ein Sieg ist für den Ligaerhalt der Schattdorfer wichtig. 29.04.2022, 11.51 Uhr

Das Schattdorfer Fanionteam war nach dem Schlusspfiff des Gamborogno-Spiels sichtlich enttäuscht. Nach 19 Spieltagen liegen die Urner auf dem 14. und somit letzten Tabellenplatz mit einem Kontostand von 13 Zählern. Noch immer ist für den FC Schattdorf (FCS) aber der Ligaerhalt möglich, heisst es in einer Mitteilung des Clubs. Um das eigene Selbstvertrauen zu steigern sowie den Ampelplatz in der Rangliste abzugeben, sei ein Sieg von grösster Notwendigkeit. Mit den Zuschauenden auf der Seite, auf dem vertrauten Platz, ist der Heimvorteil eine grosse Chance, die nächsten drei Punkte einzusacken. Das brauche das Team – und das erwarten die Fans. Die physische Stärke des Teams ist bereits bekannt, am kommenden Wochenende werde man zusätzlich die mentale Stärke zu spüren bekommen, so die Beobachtungen der Spieler.