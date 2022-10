WM in Katar: So denken Urner Wirte über Public Viewing

Fussball-WM in Katar So denken Urner Restaurantbetreiber übers Public-Viewing Urner Wirte gehen unterschiedlich mit der bevorstehenden Fussball-WM um. In einem sind sie sich jedoch einig: Ein Boykott bringt nichts. Nora Zurfluh Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Einige Ereignisse überschatten die diesjährige Fussball-WM in Katar. Neben dem Krieg in der Ukraine und dem drohenden Energiemangel stechen vor allem die Zustände in Katar hervor. Bei dem Bau der WM-Stadien verloren Tausende Menschen ihr Leben, doch schon davor war Katar ein umstrittener Staat. Amnesty International verweist auf Probleme von Ausbeutung, Abhängigkeitsproblemen und sexueller Gewalt.

In der Schweiz spricht neben moralischen Gründen auch die Kälte gegen Public Viewings. Öffentliche Veranstaltungen im Freien sind bis jetzt kaum geplant. Die Restaurants in Uri haben ihre Entscheidung getroffen. Die fallen unterschiedlich aus, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergeben hat.

Jahreszeit unpassend

Das Gasthaus Krone in Attinghausen zeigt dieses Jahr keine Fussball-WM. Der Zeitpunkt im späten November bis Dezember ist einer der Gründe. «Wir haben die WM immer im Freien übertragen. Im November ist das nicht mehr möglich», so Besitzer und Präsident von Gastro Uri, Joe Herger. Ausserdem habe die Krone in dieser Zeit bereits andere Events. «Dass der Standort der WM in Katar ist, ist nicht nachvollziehbar und ich kann nicht dahinterstehen. Tatsächlich könnte man über einen Boykott nachdenken. Aber dafür ist es wohl zu spät.» Was den Boykott gegen ein Public Viewing angeht, mischt sich weder der Gastropräsident noch sein Verband ein. «Jeder hat das Recht auf seine persönliche Meinung.»

Der FC Altdorf (FCA) führte für einige Jahre Public Viewings durch. «Hauptmotivatoren waren dabei vor allem unsere Mitglieder. Man wollte ihnen die Möglichkeit geben, zusammen die Spiele zu verfolgen», sagt Präsident des FCA, Armin Auf der Maur. Die öffentlichen Veranstaltungen nahmen 2016 jedoch ihr Ende. «Das Interesse sank und der Aufwand wurde zu gross, weshalb der Verein damit aufhörte», blickt der Präsident zurück. «Zudem stimmt für diese Fussball-WM die Jahreszeit auch nicht.»

Weihnachtsfussball mit Glühbier

Der Gasthof in Bürglen sieht das anders. «Wir machen einen Weihnachtsfussball daraus», erzählt der Besitzer Martin Arnold. «Zusammen mit dem Fussballmatch gibt es einen Fondueplausch und dazu Glühbier.» Bei den Heimspielen erwartet Arnold zwar Gäste, vermutet aber, dass wegen der niedrigen Temperaturen einige zu Hause bleiben. Allgemein sei ein Event mit Liveübertragung nicht mehr gleich lohnend, da mittlerweile beinahe alle Restaurants etwas veranstalten. «Die Probleme in Katar können wir von hier aus nicht ändern», meint er, «Wenn man die Umstände von so grossen Sportveranstaltungen immer so kontrollieren würde, dürfte man gar nichts schauen.»

Sandro Stadler, der Wirt vom Gasthaus Tell in Andermatt, sieht das Ganze pragmatisch. «Ich lasse Skirennen laufen, und dasselbe gilt für die Fussballspiele.» Einen Event veranstaltet Stadler für die Weltmeisterschaften nicht. Doch von einer kompletten Meidung hält er nicht viel. «Sport und Politik sollte man getrennt betrachten, deshalb beteilige ich mich auch nicht an den Boykotten.»

