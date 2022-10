FC Schattdorf lud Mitglieder an FCL-Match

Fussball Zum 90. Geburtstag hat der FC Schattdorf seine Mitglieder zum Super-League-Spiel FCL-YB eingeladen 450 rot-schwarz gekleidete Mitglieder des FC Schattdorf fieberten vergangenen Sonntag mit dem FCL mit. 05.10.2022, 16.16 Uhr

Die Mitglieder des FC Schattdorf sorgten für rot-schwarze Farbtupfer auf der Tribune beim Spiel des FCL gegen YB. Bild: Iwan Herger/PD

Der FC Schattdorf (FCS) feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund lud der grösste Schattdorfer Sportverein zum Super-League-Spiel des FC Luzern gegen die Berner Young Boys ein. Dies schreibt der FCS-Vorstand in einer Mitteilung.

Sämtliche Ehren- und Freimitglieder, Aktiv- und Juniorenspieler sowie Funktionäre wurden ins Stadion auf die Luzerner Allmend eingeladen. Dank der grosszügigen Unterstützung des FC Luzern durften am vergangenen Sonntag 450 hauptsächlich in Rot-Schwarz gekleidete Vereinsmitglieder einem wahrlich bis zur letzten Sekunde spannenden Spiel beiwohnen. Trotz der 2:1-Niederlage für den FCL sei es für die Teilnehmenden ein besonderes Erlebnis gewesen, wie es in der Mitteilung heisst. (pd/nae)