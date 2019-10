Fussballjunioren trainieren eine Woche im Tessin Vom 14. bis 18. Oktober ging der FC Altdorf zusammen mit dem FC Flüelen für ins Juniorenlager. 55 Teilnehmer waren dabei. Der Spass kam dabei nicht zu kurz. Ronny Arnold

Die Junioren hatten im Lager sichtlich Spass. (Bild: Ronny Arnold)

Glücklich und müde trafen am vergangenen Freitag, 18. Oktober, rund 55 Junioren auf dem Winkelplatz in Altdorf ein. Hinter ihnen lag eine Woche Juniorenlager in Bellinzona. Seit mehreren Generationen reist der FC Altdorf jedes Jahr im Herbst nach Bellinzona und inzwischen ist die erfolgreiche Partnerschaft mit dem FC Flüelen auch zur Tradition geworden. Zusammengesetzt aus Mitgliedern beider Vereine organisiert ein kleines OK jeweils die Lagerwoche im Sonnenkanton. Unterstützt werden sie vor Ort von ehrenamtlichen Trainern, welche primär für die Trainingseinheiten der Kinder und Jugendlichen zuständig sind. Auch bezüglich Wetter hatten die Teilnehmer in diesem Jahr wieder grosses Glück. Abgesehen von einem verregneten Dienstag gab es Topbedingungen. Und als am Dienstag das Wetter wirklich nicht mitspielte, organisierte das lokale Sportamt kurzfristig zwei Kunstrasenplätze, um doch noch die Nachmittagstrainingseinheit zu ermöglichen.

Das Abendprogramm stand ganz im Zeichen von Sport und Spass. Neben täglichen Disziplinen der Lagerolympiade gab es am Montagabend einen kurzen Film über Borussia Dortmund, am Dienstagabend den ersten Teil des Spiels «Schlag den Leiter», am Mittwochabend den zweiten Teil und am Donnerstag ein grosses Pingpong-Turnier. Daneben konnten die Teilnehmer den vor Ort zur Verfügung stehenden Sportplatz nützen, sodass es garantiert nie jemandem langweilig wurde.

Das Abendprogramm stand ganz im Zeichen von Sport und Spass. (Bild: Ronny Arnold)

Lager findet auch im kommenden Jahr statt

Neben den täglichen Fussballeinheiten organisierte die Lagerleitung mit dem Verein US Pro Daro drei Trainingsspiele, wovon eines dem Wetter zum Opfer fiel. In freundschaftlichen Spielen massen sich sowohl die jüngeren wie auch älteren Teilnehmer mit einer Tessiner Mannschaft. Grosses Highlight aller ist jeweils das bunt gemischte Abschlussturnier am Donnerstagnachmittag, bei dem acht Mannschaften gegeneinander in einem Fussballturnier antreten.

Neben dem Dank an allen Leitern und Junioren, ist es den beiden durchführenden Vereinen ein grosses Anliegen, auch die hervorragende Unterstützung des kantonalen Tessiner Sportamtes zu erwähnen. Einerseits bietet der Kanton Tessin mit dem Campo Sportivo eine topmoderne und zweckdienliche Anlage mit hervorragender Verpflegung an, andererseits finden die Verantwortlichen bei Problemen und Anliegen immer unkompliziert Lösungen. Eindruck von dieser Unterstützung erhielten alle Eltern und Gäste beim traditionellen Besuchsnachmittag, wo es neben einem Blitzturnier der Lagerteilnehmer auch ein feines Tessiner Apéro offeriert gab. Bereits am Freitag bei der Rückkehr war klar, dass es auch im kommenden Jahr ein gemeinsames Juniorenlager des FC Flüelen und FC Altdorf geben wird. Die Tradition wird also auch in den kommenden Herbstferien weiter fortgesetzt.