Gas- mit Bremspedal verwechselt: 90-jähriger Autofahrer kollidiert in Altdorf mit Lieferwagen

Beim Ausparkieren krachte ein Autolenker vor der Bärengasse in die heruntergelassene Hebebühne eines Lieferwagens. Verletzt wurde niemand.

29.04.2020, 19.19 Uhr

Beim Wegfahren aus dem Parkfeld in der Stöckligasse kam es zur Kollision zwischen dem PW und dem Lieferwagen.

Bild: kapo/PD

(pd/RIN) Am heutigen Mittwochmorgen, kurz nach 9.45 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Uri Meldung zu einem Unfall in Altdorf. Wie sich herausstellte, parkierte ein 90-jähriger Urner seinen Personenwagen auf einem Parkfeld in der Stöckligasse.