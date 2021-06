Corona «Wir können wieder lächeln» – Urner Wirte und Gäste freuen sich über offene Restaurants Der Alltag kann nach einem langen Winter wieder aufleben. Diese Woche sind auch die Innenbereiche in den Urner Gaststätten wieder offen. Ein Augenschein in Realp, Andermatt und Altdorf. Christian Tschümperlin Aktualisiert 03.06.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Restaurants und Cafés sind nach einer langen Verschnaufpause wieder richtig geöffnet. Das freut die Gäste, die Wirte und die Köche, wie sich bei einem Besuch vor Ort zeigt.

Seit Dienstag, 1. Juni, gehen die Innenbereiche der Urner Gastronomie wieder auf. Im Restaurant «Biselli» in Andermatt bereitet man sich am Dienstag auf die ersten Gäste vor. Bild: Christian Tschümperlin (Andermatt, 1. Juni 2020)

Lange Zeit konnte Milos Mendozza aus Italien seine Gäste im «Biselli» in Andermatt Reuss nicht mehr bekochen. Es blieb öfters still in seiner Gaststube. Seit gestern Dienstag kommen sie aber wieder in das Lokal an der Piazza Gottardo. Es ist der erste Tag im Normalbetrieb. Die Cordon Bleus liegen schon bereit, als er sich ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch nehmen kann. «Im Gegensatz zu anderen Restaurants hatten wir den Vorteil, dass wir die Inhaber von Ferienwohnungen und die Mieter der Andermatt Alpine Apartements bei uns bedienen durften», sagt er rückblickend. Sehr beschäftigt sei man im April und Mai trotzdem nicht gewesen. «Aber wir hoffen auf einen guten Sommer.» Er ist bereit, voller Kraft und Tatendrang und sagt: «Wir können wieder lächeln, jetzt, wo die Pandemie vorbei ist.»

Über die Öffnung freuen sich Wirte und Gäste im Gold-Restaurant in Realp. Bild: Christian Tschümperlin (Realp, 1. Juni 2020)

Auch im Golf-Restaurant in Realp beginnt allmählich wieder die Normalität. «Wir hatten Glück», sagt Betriebsleiter Johan Granvik. Denn das Restaurant eröffnet genau an dem Tag die Saison. «Bis der Furkapass Mitte Juni aufgeht, haben wir eher wenig zu tun, ausser an den Wochenenden.» Wichtig ist es Granvik zu betonen, dass sein Restaurant allen offensteht:

«Manche Leute haben Hemmungen, zu uns zu kommen, weil sie glauben, dass unser Restaurant nur für die Golfer gedacht ist. Das ist absolut nicht der Fall.»

Für Granvik macht es einen riesigen Unterschied, dass der Innenbereich jetzt wieder aufgeht, denn: «Am Abend ist es hier oben meistens zu kalt, um draussen zu sitzen.» Er ist jedenfalls froh, wieder Gäste bewirten zu dürfen. Eine von ihnen ist Riccarda (21) aus Andermatt. Und sie ist keine Golferin. «Ich geniesse das schöne Wetter bei einem Kaffee», sagt sie.

Beim Lehnhof auf dem Lehnplatz geniessen die Altdorfer das gute Wetter im Restaurant. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 1. Juni 2020)

Die Innenbereiche der Restaurants blieben gestern Dienstag dank des schönen Wetters denn auch auffällig leer. Dies zeigen auch Szenen vom Lehnplatz in Altdorf. Die Urnerinnen und Urner geniessen die Rückkehr in die Normalität sichtlich.

Hoffnungen ruhen auf Impfkampagne und Covid-Zertifikat

Bei Gastro Uri ist die Erleichterung über die Lockerungen der Massnahmen gross. «Endlich können wir aufatmen», sagt Präsident Joe Herger. «Die Gastronomen sind glücklich und zufrieden, dass sie wieder arbeiten können.» Es sei Zeit, dass die Schweiz aus der Pandemie herauskommt. Er wünscht sich eine Situation, in der das Virus gezielt und nicht flächendeckend bekämpft wird. Aus Sicht der Wirte war es der letzte mögliche Termin, um die Innenbereiche zu öffnen: «Wir hätten den Schritt für einen früheren Zeitpunkt erwartet gehabt.» Die Restaurants waren im 2021 5 ½ Monate lang geschlossen.



Nun hofft man auf einen guten Sommer. Herger sagt:

«Nach wie vor bestehen Einschränkungen, etwa beim Bankett, wo maximal 50 Personen erlaubt sind. «Ab Juli brauchen wir da weitere Lockerungsschritte, die im Übrigen der Bundesrat angekündigt hat. Diese wären für die Wirtschaftlichkeit vieler Betriebe äusserst wichtig.»



Mit der Einführung eines Covid-Zertifikates will der Bundesrat die Vorgaben für die Schutzkonzepte gemäss dem Drei-Phasen-Modell schrittweise reduzieren und später aufheben. Herger sagt: «Für Cafés und Restaurants sind Covid-Zertifikate nicht

einsetzbar. Sie sind in den Betriebsabläufen nicht praktikabel und nicht kontrollierbar. Mit einem wirkungsvollen Contact-Tracing, das die Gastrobranche unterstützt, können einzelne Virenherde rasch erkannt und eingedämmt werden.» Die Einführung eines Zertifikates sei nicht zielführend und führe zu Wettbewerbsverzerrungen.



Trotz gewissen Herausforderungen, die Gastrobetriebe sind für die Gäste bereit. «Es ist eine grosse Freude auszumachen, dass die Wirte wieder Ihre Gäste drinnen und draussen bedienen können», so Herger.