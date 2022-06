Gastronomie «Der Gasthof» erhält das Gütesiegel «Ausgezeichnet» Das Restaurant und Eventlokal in Bürglen wurde an dem Swiss Location Award geehrt. 23.06.2022, 16.48 Uhr

Der «Gasthof» erhielt eine Wertung von 8,9 Punkten. Bild: PD

«Der Gasthof» in Bürglen gehört in Sachen Genuss zu den besten Orten in der Schweiz. Dies haben 28'246 Veranstalterinnen, Besucher sowie eine unabhängige Fachjury im Rahmen des diesjährigen Swiss Location Awards entschieden.