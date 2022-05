Flüelen ist bald um das Restaurant «The Roots» reicher

Gastronomie Flüelen ist bald um ein Restaurant reicher: «The Roots» steht in den Startlöchern Natalino Chen und Nikki Bi hauchen den Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants «MIXX» neues Leben ein. Ab Freitag, 13. Mai, will das Paar im «The Roots» europäische Küchen zu einem gesunden und köstlichen Erlebnis fusionieren. Carmen Epp Jetzt kommentieren 05.05.2022, 16.00 Uhr

Bereits die Kartonschachteln, die sich auf der Gartenterrasse stapeln, lassen erahnen: Es tut sich was im ehemaligen Restaurant MIXX an der Axenstrasse 12 in Flüelen. Während von aussen kaum Veränderungen festzustellen sind, ist das Restaurant im Innern kaum wiederzuerkennen. Neben neuen Farben, neuen Tapeten, neuem Mobiliar und neuen Bildern an der Wand erwartet die Gäste auch neue Gastgeber: Natalino Chen und Nikki Bi.

Niki Bi (links) und Natalino Chen freuen sich auf die Eröffnung des Restaurants The Roots in Flüelen. Bild: PD

Natalino Chen ist als Sohn chinesischer Eltern in Italien geboren und aufgewachsen. Vor sieben Jahren kam er mit seinen Eltern in die Schweiz und sammelte Erfahrungen als Betriebsleiter in der Gastronomie in Luzern, Schwyz und zuletzt in Flüelen. Nachdem seine Frau Nikki Bi, ebenfalls Chinesin, 2021 ihr «Hospitality Management»-Studium abgeschlossen hatte, machte sich das in Flüelen wohnhafte, 26-jährige Paar auf die Suche nach einem Lokal. Und wurden im ehemaligen «Mixx» fündig.

Lokale Produkte in der «Fusionsküche»

Auch der Name für ihr erstes eigenes Restaurant – «The Roots» (zu Deutsch: «Die Wurzeln») – stand schnell fest. Darin spiegle sich die Philosophie wider, die sie mit ihrem Betrieb verfolgen, erklärt Natalino Chen: «Während der Raum, auf dem sich Wurzeln unterirdisch ausbreiten, begrenzt ist, sind dem, was an der Oberfläche daraus entsteht, kaum Grenzen gesetzt.» Genau so wolle man im «The Roots» auf der Grundlage aus lokalen Produkten überraschende Gerichte zaubern.

Dafür setzen Natalino Chen und Nikki Bi auf sogenannte «Fusionsküche», bei der kulinarische Traditionen von zwei oder mehr Nationen verbunden werden. So entstehen gesunde und leichte Speisen, die satt, aber nicht voll machen. Auch vegetarische Speisen gehören dazu. «Und damit meinen wir nicht nur Salat oder gedämpftes Gemüse», fügt Natalino Chen an. Welche Gerichte auf der Karte stehen, kann das Paar noch nicht sagen. «Unser Koch hat bereits einige Ideen», freut sich Nikki Bi. «Die Degustation steht allerdings noch aus. Und nur die besten Gerichte schaffen es auf die Karte.» Die werde eher klein ausfallen, sagt Natalino Chen. «Wir setzen mehr auf Qualität statt auf Quantität.»

Wie wichtig den beiden das ist, zeigte sich auch bei der Suche nach einem Chefkoch. «Seit der Coronapandemie ist es nicht mehr so einfach, gute Leute zu finden», erklärt Nikki Bi. «Umso schwerer war es, jemanden zu finden, der nicht nur gut ist, sondern auch unsere Philosophie teilt.» Fündig wurde das Paar schliesslich mit einem Koch aus Italien, der genau so wie Natalino Chen und Nikki Bi Neues kreieren möchte.

Wohlüberlegtes Raumkonzept

Das Paar will im «The Roots» aber nicht nur geschmacklich für Wohlbefinden sorgen. Auch das Ambiente soll dazu beitragen, dass sich ihre Gäste wohlfühlen. Um das zu erreichen, haben sich Natalino Chen und Nikki Bi ins Zeug gelegt. Jede Wandfarbe, jede Tapete, ja sogar die einzelnen unterschiedlichen Stoffe der Stühle und Stoffservietten sind selbst kuratiert und Teil eines Konzepts, in dem jedes Detail aufeinander abgestimmt ist, wie Nikki Bi erläutert. Dafür hat das Paar in den letzten zweieinhalb Monaten auch selbst Hand angelegt. «Wir haben gemalt, geschreinert, montiert und repariert – und das oft bis in die Morgenstunden.»

Ausblick vom Wintergarten des «The Roots» auf den Urnersee. Bild: PD

Nun können es die beiden und ihr Team kaum erwarten, den Traum, den sie sich mit dem «kulinarischen Juwel in Flüelen» erfüllt haben, ab Freitag, 13. Mai, mit bis zu 30 Gästen zu teilen. Am 13. und 14. Mai laden die Gastgeber um 17.30 Uhr zu einem Willkommensapéro ein, ab 18 Uhr kann gegessen werden. Danach ist das Restaurant mittwochs bis samstags jeweils 11.30 bis 23 Uhr sowie sonntags von 11.15 bis 19 Uhr geöffnet.

