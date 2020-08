Gelähmt nach Surfunfall auf Hawaii: Suva muss Kosten einer jungen Urnerin nicht übernehmen Nach einem Sportunfall auf Hawaii ist eine junge Urnerin querschnittgelähmt. Obwohl sie eine Unfallversicherung hatte, muss diese nicht zahlen. Lucien Rahm 20.08.2020, 17.30 Uhr

Es sollte ein Vergnügen werden – und endete im Desaster. Eine junge Urnerin liess sich vor zweieinhalb Jahren an einem hawaii­anischen Strand in den Surfsport einführen. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall. Die junge Frau wurde von einer hohen Welle erfasst, durch die sich ihre Wirbelsäule überstreckte. Seither ist sie querschnittgelähmt.

Auf ihrer Auslandreise war die Frau durch eine Verlängerung ihrer Versicherung gegen Nichtberufsunfälle bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) versichert. Allerdings: Die Suva ­zweifelte daran, ob besagte ­Versicherung in diesem Fall zum Tragen kommt. Dementsprechend lehnte sie den Anspruch der Frau auf Leistungen ab. Für die Suva ist nämlich nicht erwiesen, dass die hohe Welle der direkte Auslöser der Querschnittlähmung war.

Diverse Gutachten beigezogen

Gegen den Entscheid der Versicherungsanstalt beschwerte sich die junge Frau vor dem Urner Obergericht. Ihre Krankenkasse schloss sich ihr an und reichte ebenfalls Beschwerde ein. Jedoch ohne Erfolg: Die drei Oberrichter haben die Beschwerde abgelehnt, wie aus ihrem kürzlich erlassenen Urteil hervorgeht. Auch für das Obergericht lässt sich nicht zweifelsfrei belegen, dass der Vorfall mit der hohen Welle unmittelbar mit den Beschwerden der Frau zusammenhängt. Zur Beurteilung zog es die Gutachten diverser medizinischer Spezialisten bei.

So hält einer der im Urteil zitierten Ärzte fest, dass für die Ursache der Querschnittlähmung auch eine innere Erkrankung in Frage kommen könne, und dies sogar «überwiegend wahrscheinlich» sei. Vielmehr als die Welle käme als Auslöser der Lähmung eine Durchblutungsstörung des Rückenmarks in Betracht. Diese wiederum sei zurückzuführen auf die länger andauernde Körperhaltung, welche die Frau beim Paddeln auf dem Brett in Bauchlage eingenommen habe. Die Durchblutungsstörung wäre auch ohne Welle eingetreten, so der Arzt, der für die Suva tätig ist.

Ein anderer Mediziner bejahte hingegen den Zusammenhang zwischen der Lähmung und der hohen Welle. Zwar gehe sie auf eine Schädigung der Blutgefässe zurück, letztlicher Auslöser der Lähmung sei jedoch der Unfall mit der Welle.

Kein Unfall im rechtlichen Sinn

Das Obergericht prüfte aber ausserdem die Frage, ob es sich beim Zusammentreffen mit der Welle überhaupt um einen Unfall im rechtlichen Sinn handelt. Dass die Frau dadurch vom Surfbrett und ins Wasser fiel, gehöre «grundsätzlich zum gewöhnlichen Geschehensablauf» beim Surfen. Auch mit einer Wellenhöhe, welche die Verunfallte als unerwartet beschrieben hat, müsse man beim Wellenreiten grundsätzlich rechnen. Ein Unfall im Rechtssinn liege daher nicht vor. Somit sei die Suva auch zu keinen Leistungen verpflichtet. Ob die Lähmung mit der hohen Welle direkt zusammenhängt, sei also letztlich gar nicht ausschlaggebend für die Beurteilung des Falles, so das Gericht.

Den beiden Beschwerdeführerinnen bleibt noch bis Mitte September Zeit, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen.