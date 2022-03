Neuer Skiarena-Besitzer muss Darlehen zurückzahlen

Gelder der öffentlichen Hand Skiarena Andermatt Sedrun: 34,7 Millionen Franken NRP-Gelder müssen noch zurückbezahlt werden Die neuen Besitzverhältnisse bei der Andermatt Sedrun Sport AG haben grundsätzlich keinen Einfluss auf die bestehenden Verträge. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 31.03.2022, 18.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bergstation des Schneehüenerstock-Expresses in der Skiarena Andermatt-Sedrun. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 13. Dezember 2018)

Der amerikanische Skigebietsbetreiber Vail Resorts kauft sich mit einer Mehrheitsbeteiligung von 55 Prozent bei der Andermatt-Sedrun Sport AG von Samih Sawiris ein. Der bisherige Skigebietsausbau war mit Kosten von rund 130 Millionen Franken verbunden und wurde massgeblich durch Beiträge der öffentlichen Hand mitfinanziert. Der Kanton Uri hat 5 Millionen Franken, der Kanton Graubünden 3 Millionen Franken à-fonds-perdu an den Ausbau der Skigebiete Andermatt und Sedrun beigesteuert. Weiter wurden zinsgünstige Darlehen der Neuen Regionalpolitik (NRP) des Bundes in der Höhe von 40 Millionen Franken zur Verfügung gestellt.

Aufgrund des Wechsels der Besitzverhältnisse bei den Skianlagen im Gebiet Andermatt-Sedrun wollte Christian Schuler (SVP, Erstfeld) in der Fragestunde des Landrats wissen, ob der Kauf durch die neue Eigentümerschaft Einfluss auf die Sicherheiten beziehungsweise Vereinbarungen im Zusammenhang mit den gesprochenen NRP-Geldern für die Skianlagen in Andermatt und Sedrun hat. Auch wollte er Auskunft über den Stand der Rückzahlungen der NRP-Gelder.

Darlehen schon teilweise zurückbezahlt

Finanzdirektor Urs Janett zeigte auf, dass die für den Ausbau des Skigebiets an die Andermatt Sedrun Sport AG gesprochenen NRP-Gelder bis 2035 in regelmässigen Schritten zurückbezahlt werden müssen. Rund 5,3 Millionen Franken wurden inzwischen zurückbezahlt, sodass das Darlehen zurzeit rund 34,7 Millionen Franken beträgt. Urs Janett betonte aber auch: «Während der Pandemie wurde im Skigebiet weniger erwirtschaftet und daher wurde eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Daher mussten die Darlehen in den vergangenen zwei Jahren nicht zurückbezahlt werden.» Nun aber werden Amortisation und Zinszahlung aber wieder entsprechend fortgesetzt.

«Die neuen Beteiligungsverhältnisse haben vorderhand keine Auswirkungen auf die Sicherheiten der Vereinbarungen bei der Rückzahlung der NRP-Gelder», so Urs Janett. Um die NRP-Darlehen zu garantieren, wurde mit der Andermatt Sedrun Sport AG sowie drei weiteren Gesellschaften ein sogenannter Sicherungsvertrag abgeschlossen, der gewisse Sicherheiten verlangt, sollte das Darlehen nicht wie abgemacht zurückbezahlt werden können. Diesbezüglich wurden beispielsweise Aktien und Landparzellen in Uri und Graubünden bezeichnet. «Die Verträge sind weiter gültig.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen