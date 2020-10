Gemeinde-Tageskarten werden auf Ende 2023 abgeschafft: Das sagen die Urner Gemeinden dazu Die Urner Gemeinden bedauern, dass die Tageskarten in gut drei Jahren abgeschafft werden. Sie erwarten eine Alternative. Florian Pfister und Matthias Piazza 16.10.2020, 05.00 Uhr

Ein Auslaufmodell: Gemeinde-Tageskarten.

Bild: Bruno Kissling

Günstig einen Tag lang den öffentlichen Verkehr in der Schweiz benutzen: Seit Jahren bieten Gemeinden hierzu Eintages-Generalabonnements an. Ende 2023 wird das Angebot nun aber eingestellt. Sparbillette und Spartageskarten hätten in den vergangenen Jahren zu einem rückläufigen Umsatz bei den Gemeinde-Tageskarten geführt, begründete die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swisspass vor einigen Tagen diesen Schritt. Gleichzeitig sei der Vertriebsaufwand gestiegen und der Verkauf vielerorts nicht mehr kostendeckend. Eine Digitalisierung der Tageskarte sei geprüft, jedoch verworfen worden: Dies wäre «aufgrund der unterschiedlichen Schnittstellen und IT-Lösungen nur mit einem unverhältnismässig hohen finanziellen und personellen Aufwand realisierbar», schreibt Alliance Swisspass weiter.

Per 2024 werde man Städten und Gemeinden ein «neues attraktives Angebot» zur Verfügung stellen. Analog zu den Partnerschaften mit Coop oder der Post sollen auch Gemeinden und Städte Billette des öffentlichen Verkehrs zu Sondertarifen verkaufen können. Diesbezüglich stünden bereits verschiedene Varianten im Raum.

Argumente seien nachvollziehbar

«Das ist total bedauerlich. Unsere sechs Tageskarten waren sehr beliebt und fast immer im Umlauf», sagt auf Anfrage der Altdorfer Gemeindepräsident Urs Kälin. «Mit dem Angebot für 42 Franken leisteten wir auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer umweltfreundlichen Mobilität.» Die Argumente von Alliance Swisspass könne er nachvollziehen. Aber es brauche eine sinnvolle Ersatzlösung.

«Wir bedauern dies, sind jedoch aufgrund der Entwicklung nicht überrascht», schreibt die Gemeinde Flüelen auf Anfrage. Die SBB konkurrenziere dieses Angebot mit Sparbilletten und Spartageskarten sowie weiteren kostengünstigen Angeboten. Dadurch sei die Auslastung in den vergangenen Jahren stetig gesunken, die Übernahme des Defizits habe für die Gemeinde eine kritische Höhe erreicht. Sie hätte sowieso prüfen müssen, ob sie das Angebot hätte aufrechterhalten können, heisst es weiter.

Gemeinde-Tageskarten sorgen für mehr Kundenkontakt

Markus Herger, Gemeindeschreiber der Gemeinde Erstfeld, zeigt sich ebenfalls wenig erfreut über die Abschaffung der Tageskarten. Er sagt:

«Das Angebot wurde von der Bevölkerung geschätzt.»

Er beobachtete aber bereits einen Rückgang. So seien im Jahr 2017 noch 97 Prozent der Billette gebraucht worden. In den vergangenen zwei Jahren sei die Auslastung auf rund 90 Prozent gesunken. Zur Coronazeit waren noch 70 Prozent der Karten in Benutzung.

«Als Energiedorf unterstützen wir den umweltfreundlichen Transport und wollen den öffentlichen Verkehr fördern. Mit solchen Angeboten erhoffen wir uns, dass sich der eine oder andere für den ÖV statt das Auto entscheidet», sagt Herger. Die Gemeinde-Tageskarten sorgen auch für mehr Kundenkontakt. «Die Tageskarte ist online einfach reservierbar und die Leute kommen an den Schalter, um sie zu holen», so Herger. «Das ist einer der erfreulichen Kundenkontakte, da ansonsten viele Menschen an den Schalter kommen, um zu reklamieren. Zudem sind die Gemeinde-Tageskarten eine tolle Aufgabe für unsere Lehrlinge.» Auch für Herger ist deshalb klar:

«Es braucht eine sinnvolle Ersatzlösung im ähnlichen Rahmen.»