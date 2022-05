Gemeinde Thomas Püntener wird Leiter der Bauabteilung in Silenen Der Gemeinderat Silenen hat die Stelle «Leiter Bauabteilung» neu besetzt. Thomas Püntener aus Bürglen übernimmt die Stelle per 1. August 2022. 08.05.2022, 11.12 Uhr

Der 48-jährige in Bürglen wohnhafte Thomas Püntener übernimmt per 1. August 2022 die Leitung der Bauabteilung der Gemeinde Silenen. Dies teilte der Gemeinderat mit. Thomas Püntener arbeitet seit Ende 2013 als Safety Manager sowie Projekt- und Einsatzleiter bei der Firma Swiss Helicopter AG in Erstfeld. «Aufgrund seiner Berufsausbildung als Forstwart und Schreiner sowie seiner Weiterbildung zum technischen Kaufmann und seinem Fachhochschulabschluss als Executive Master of Business Administration verfügt Thomas Püntener über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen, um die zukünftigen beruflichen Herausforderungen erfolgreich zu meistern», so der Gemeinderat.