Gemeindefahrzeug Neuer Transporter für die Gemeinde Altdorf Das alte Fahrzeug musste nach beinahe 30 Betriebsjahren ersetzt werden. Trotz der schwierigen Liefersituation kann der neue Transporter rechtzeitig in Betrieb genonmmen werden. 14.05.2022, 17.11 Uhr

Das Werkhofteam der Gemeinde Altdorf durfte am vergangenen Donnerstag ihr neues Transportfahrzeug in Empfang nehmen. Dank der frühzeitigen Bestellung kann das multifunktionale Fahrzeug vom Typ Schiltrac Eurotrans 6150 CVT somit trotz der allgemein schwierigen Liefersituation rechtzeitig in Betrieb genommen werden.