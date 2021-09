Gemeinderat Erstfeld: Kampfwahl um einen Sitz

Uri In Erstfeld kommt es zur Kampfwahl um einen Gemeinderatssitz Am 26. September wird es bei der Nachfolge um einen Sitz im Gemeinderat spannend. Neben Bernadette Wipfli kandidiert Ralph Küng. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Die Erstfelder entscheiden am 26. September über die Besetzung eines frei werdenden Sitzes im Gemeinderat. Bild: Boris Bürgisser (Erstfeld, 10. November 2019)

Gemeindevizepräsident Josef Zgraggen (CVP) tritt aus dem Erstfelder Gemeinderat zurück. Deshalb braucht es ein neues Mitglied im Gremium. Am vakanten Gemeinderatssitz haben zwei Personen Interesse.

Bernadette Wipfli-Epp arbeitet im Alters- und Pflegeheim Spannort als Pflegefachfrau und kandidiert für den Gemeinderat Erstfeld. Bild: PD

Bernadette Wipfli-Epp hat Lust, sich für die Gemeinde einzusetzen und aktiv mitzuwirken. Die 47-Jährige arbeitet im Alters- und Pflegeheim Spannort als Pflegefachfrau und Teamleiterin auf einer der drei Abteilungen. Sie fühlt sich mit ihrer Familie in Erstfeld ins Dorfleben integriert und ist in verschiedenen Vereinen aktiv wie beispielsweise in der Trachtengruppe. Für das Amt als Gemeinderätin wurde sie von der CVP-Ortspartei angefragt, obwohl sie selber nicht Parteimitglied ist. Sie sei motiviert, die nötige Energie aufzuwenden und sich als Gemeinderätin für das Wohl der Menschen in der Gemeinde einzusetzen.

Ralph Küng (parteilos) kandidiert für den Erstfelder Gemeinderat. Bild: PD

Ralph Küng lebt zusammen mit seiner Frau seit zweieinhalb Jahren in Erstfeld. Er ist parteilos und überzeugt: «Im Gemeinderat gehe es um die Sache und nicht um die Partei.» Der 38-jährige Lastwagenchauffeur will sich vor allem für diejenigen einsetzen, die «chrampfen». Er sei motiviert, sich zu engagieren und anzupacken. In Erstfeld stehen verschiedene grosse Projekte an. Die Gemeinde brauche gute und angemessene Schulinfrastrukturen. Ralph Küng ist Mitglied der Feuerwehr. Deshalb sagt er: «Beim Standort für das neue Feuerwehrlokal soll das Kader mitbestimmen können.»

Und wie stehen die Parteien SP, FDP und SVP zu den Kandidaten? Die SP zeigt sich erfreut, dass sich für die Ersatzwahl zwei Kandidaten zur Verfügung stellen. «Dies zeugt von Interesse am politischen Leben in der Gemeinde Erstfeld, die aktuell vor zahlreichen Herausforderungen steht – man denke nur an das neue Feuerwehrlokal oder auch die Schulhausplanung», schreibt die Partei in einer Mitteilung. «Unsere Demokratie lebt vom Engagement von allen und dem Austausch verschiedener Meinungen.» Es sei gut, dass es eine Auswahl gebe, sagt Ortsparteipräsident Werner Zgraggen. Sonst sei es in der Regel ja eher schwierig, genügend Kandidaten zu finden.

Der Vorstand der SP Erstfeld hat die beiden Kandidaturen geprüft und den Mitgliedern beantragt, Bernadette Wipfli zu unterstützen. «Der Sitzanspruch der CVP ist unbestritten und die Kandidatin bringt die nötigen Qualifikationen mit.» Beruflich, familiär und in den Vereinen engagiert, sei Bernadette Wipfli gut vernetzt im Dorf. «Sie ist nahe bei den Leuten und kennt die Sorgen und Anliegen der Erstfelder Bevölkerung.» Die Mitglieder sind dem Antrag des Vorstands gefolgt. Somit empfiehlt die SP Erstfeld nun, Bernadette Wipfli zu wählen.

Die FDP Erstfeld hat die Gemeinderatswahl im Vorstand besprochen und empfiehlt Bernadette Wipfli zur Wahl, wie Ortsparteipräsident Christian Kieliger auf Anfrage sagt. Der Vorstand der SVP Erstfeld hat für die Gemeinderatswahl vom 26. September Stimmfreigabe beschlossen. «Es wäre eigentlich das Richtige, wenn es bei Wahlen immer eine Wahl geben würde», sagt Walter Marty, Präsident der SVP Erstfeld. Nun könne das Volk entscheiden. «Wer mehr Unterstützung vom Souverän erhält, der macht das Rennen.»