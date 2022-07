Uri Gemeinderat Flüelen stösst mit Pensionierten an Mit einem Apéro wurden drei langjährige Angestellte in den Ruhestand verabschiedet. 02.07.2022, 10.23 Uhr

Gemeindepräsident Remo Baumann (rechts) verabschiedet Poldi und Marianna Mauri sowie Margot Aregger (von links) in die wohlverdiente Pension Bild: PD

(pd) Das Ehepaar Marianna und Poldi Mauri-Loretz haben während 25 Jahren den Dienst als Hauswart und Raumpflegerin der Schulanlagen mit grossem Elan und Einsatz ausgeführt. Mit dem Austritt am 31. August 2022 kann Poldi Mauri gleichzeitig sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. Gemeinderat, Schule und Verwaltung danken für die tolle Zusammenarbeit während der vielen Jahre und wünschen viel Glück und alles Gute im neuen Lebensabschnitt. Margot Aregger-Herger geht ebenfalls in Pension. Ihr durfte Gemeindepräsident Remo Baumann für 15 Jahre pflichtbewusste Raumpflege der Schulanlagen herzlich danken. Am 1. Juli 2022 darf die Verwaltungsangestellte und Leiterin der Einwohnerkontrolle, Mirjam Regli-Truttmann auf 20 Jahre Gemeindedienst zurückblicken. Gemeinderat und Verwaltung gratulieren zum Dienstjubiläum und danken ihr für den grossen Einsatz und die Treue.