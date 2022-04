Gemeindeversammlung in Bürglen: Rechnung steht im Zentrum

Gemeindeversammlung Bürglen schliesst mit roten Zahlen, aber besser als erwartet Neben der Rechnung geht es an der Gemeindeversammlung um zwei Verpflichtungskredite, ein Einbürgerungsgesuch und um Wahlen in die Rechnungsprüfungskommission. Markus Zwyssig 19.04.2022, 15.30 Uhr

Die Bürglerinnen und Bürgler entscheiden über die Rechnung sowie über zwei Verpflichtungskredite. Bild: PD

Die Rechnung der Einwohnergemeinde Bürglen schliesst bei einem Aufwand von 12,11 Millionen Franken und einem Ertrag von 11,96 Millionen Franken mit einem Minus von knapp 150'000 Franken. Im Budget wurde noch mit einem Fehlbetrag von mehr als 700'000 Franken gerechnet.

Bei den Steuern der natürlichen Personen wurde ein Plus von mehr als 243'000 Franken verzeichnet. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen (Gewinnsteuern) fielen um fast 145'000 Franken höher aus. Bei der wirtschaftlichen Hilfe wurden fast 147'000 Franken mehr rückerstattet. Die Erträge aus Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern waren fast 176'000 Franken höher als erwartet. Beim Finanz- und Lastenausgleich gab es rund 116'000 Franken weniger.

Die Nettoinvestitionen liegen bei gut 1,2 Millionen Franken

Die Bürglerinnen und Bürgler entscheiden an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend über die Rechnung der Einwohnergemeinde. Zudem befinden sie über einen Verpflichtungskredit von 221'300 Franken. Damit soll die Staldengasse instand gestellt und eine Rampe zum Friedhof gebaut werden. Mit dem Bau einer Rampe besteht für Kinderwagen oder Fahrräder neu ein direkter Stossweg abseits der Hauptstrasse, um in den unteren respektive oberen Dorfteil zu gelangen.

Grünes Licht gab es auch von der kantonalen Denkmalpflege. Das Projekt beeinträchtige den historischen Weg in seinem wesentlichen Charakter nicht und sei in der vorgeschlagenen Form möglich. Zugesichert sind finanzielle Beiträge vom Bundesamt für Strassen (Astra) und vom Kanton von insgesamt 65'550 Franken.

Die Staldengasse führt ab dem Gewerbegebiet Säge steil hinauf zur Pfarrkirche St.Peter und Paul, vorbei an bäuerlichen Altbauten und an zwei Wegkapellen. Die Gasse ist Teil des historischen Saumpfades zum Klausenpass und wird im Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz aufgeführt.

Zudem befindet sich die Staldengasse innerhalb des Perimeters des Bundesinventars der Schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos), welches Bürglen als von nationaler Bedeutung im Ortsbildschutzperimeter einstuft. Die Staldengasse befindet sich im Eigentum der Einwohnergemeinde Bürglen. Diese ist für den Unterhalt und auch für die Sicherheit der Gasse verantwortlich.

84'000 Franken für Bau von Güterwegen

Beraten wird an der Gemeindeversammlung über einen weiteren Verpflichtungskredit in der Höhe von 84'000 Franken. Dies ist der Gemeindebeitrag an den Bau der Güterwege Riedlig-Portmattli-Stein-Plangg und Bieler-Vorder Bachli-Hinter Bachli der Wegbaugenossenschaft Holden-Riedlig-Neien. Gerechnet wird für dieses Projekt mit Gesamtkosten von 1,2 Millionen Franken. Finanziell unterstützt wird das Vorhaben von Bund und Kanton.

An der Gemeindeversammlung befassen sich die Bürglerinnen und Bürgler auch mit Wahlen. In der Rechnungsprüfungskommission stellen sich Georges Danioth als Präsident sowie Kurt Rohrer, Toni Baumann und Gustav Planzer als Mitglieder für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Das bisherige Mitglied Hugo Biasini tritt nach sechs Jahren zurück. Als Nachfolger stellt sich Thomas Arnold zur Wahl.

An der Gemeindeversammlung geht es schliesslich um das Einbürgerungsgesuch eines deutschen Staatsangehörigen. Der Mann ist seit 2008 in der Schweiz respektive im Kanton Uri. Zudem wohnt er seit 2013 mit seiner Frau und den Kindern in Bürglen.

Hinweis: Die Gemeindeversammlung Bürglen findet am Donnerstag, 21. April, um 19.30 Uhr, in der Aula statt.