Gemeindeversammlung Erstfeld beschliesst Gründung einer Aktiengesellschaft Die Gemeindewerke können eine Tochtergesellschaft gründen. Diese kontrolliert elektrische Installationen. An der Versammlung informierte die Gemeinde zudem über das Feuerwehrlokal – und schlechte Nachrichten von den SBB. Paul Gwerder 24.09.2020, 14.45 Uhr

Das Gemeindewerk Erstfeld soll eine rechtlich und finanziell unabhängige Tochterfirma erhalten. So sollen in Zukunft auch diejenigen Elektro-Installationskontrollen durchgeführt werden können, für die das Gemeindewerk bisher aus gesetzlichen Gründen keine Erlaubnis hatte. Bild: Paul Gwerder

Den 56 stimmberechtigten Personen und sechs Gästen wurde am Mittwochabend beim Eingang in den Kasinosaal eine Maske abgegeben, um dem Schutzkonzept wegen des Coronavirus an der Gemeindeversammlung gerecht zu werden. «Es ist ein spezielles Bild, wenn ich in den Saal schaue», sagte Gemeindepräsidentin Pia Tresch einleitend und sie gab ihrer Hoffnung Ausdruck, an der nächsten Gemeindeversammlung am 25. November auf diese Vorsichtsmassnahmen verzichten zu können.