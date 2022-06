Erstfelder Hotel soll zur Grossunterkunft für Flüchtlinge werden

Gemeindeversammlung Erstfeld Im Hotel Frohsinn entsteht eine neue Grossunterkunft für Menschen aus der Ukraine Die Zahlen für das vergangene Jahr wurden an der Gemeindeversammlung klar gutgeheissen. Gesprochen wurden 285'000 Franken für zusätzliche Arbeitsfläche im Schulhaus Jagdmatt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 09.06.2022, 14.00 Uhr

Das Hotel Frohsinn soll zur Grossunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine werden. Geplant ist der Bezug ab Mitte Juni, wie Gemeindepräsidentin Pia Tresch an der Gemeindeversammlung informierte. Rund 50 Personen sollen Platz finden. Schulpflichtige Kinder werden in der Schule in Erstfeld eingeschult.