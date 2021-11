In Erstfeld sollen die geplanten Projekte koordiniert werden

Gemeindeversammlung In Erstfeld sollen die geplanten Projekte im Zentrum koordiniert ausgeführt werden Die Stimmberechtigten sagen Ja zu einem Kredit für die Testplanung für eine Gesamtstrategie im Zentrum von Erstfeld. Markus Zwyssig 25.11.2021, 18.12 Uhr

In Erstfeld steht in nächster Zeit einiges an. Bild: Boris Bürgisser (Erstfeld, 10. November 2019)

In den nächsten Jahren stehen rund um den Bahnhof verschiedene Projekte an. Um all diese geplanten Arbeiten aufeinander abzustimmen und eine zielgerichtete Entwicklung für das Dorfzentrum aufzuzeigen, soll 2022 eine Testplanung durchgeführt und daraus eine Gesamtstrategie abgeleitet werden. Ein diesbezüglicher Kredit von 100'000 Franken wurde an der von 56 Stimmberechtigten besuchten Gemeindeversammlung am Mittwochabend klar gutgeheissen. Der Kanton Uri trägt einen Anteil von 140'000 Franken an den Gesamtkosten von 240'000 Franken. Der Kanton Uri ist zusammen mit den SBB und der Einwohnergemeinde Erstfeld in der Projektträgerschaft vertreten.