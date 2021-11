Gemeindeversammlung Wassen senkt die Steuern

Gemeindeversammlung In Wassen sinken die Steuern Die Stimmberechtigten heissen an der Gemeindeversammlung das Budget 2022 und eine Steuersenkung gut. Markus Zwyssig 28.11.2021, 13.53 Uhr

Die Gemeindeversammlung fand zum dritten Mal in Folge in der Pfarrkirche Wassen statt. Bild: Manuela Jans-Koch (Wassen, 6. Oktober 2019)

Gemeindepräsident Felix Ziegler konnte 25 Stimmberechtigte und 3 Gäste zur Gemeindeversammlung begrüssen. Diese fand am Freitagabend zum dritten Mal in Folge wegen der Coronapandemie in der Pfarrkirche statt. Das Budget für das kommende Jahr wurde klar gutgeheissen. Bei einem Aufwand von 1,86 Millionen Franken wird mit einem Minus von 194’735 Franken gerechnet.