Spirgner befinden über einige Kredite

Gemeindeversammlung Spiringen soll ein Zeichen für die Kunsteisbahn setzen Spiringen erwartet für 2022 fast ausgeglichene Zahlen. An der Gemeindeversammlung geht es neben dem Budget um die Zusammenarbeit an der Schule sowie um verschiedene Kreditbegehren. Markus Zwyssig 03.11.2021, 11.55 Uhr

So soll die Kunsteisbahn auf dem Holzboden dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Spiringen rechnet für das Budget des kommenden Jahres mit einem kleinen Fehlbetrag von rund 2700 Franken. Der Gesamtaufwand betrag rund 3,39 Millionen Franken. Über die Zahlen werden an der Gemeindeversammlung am Donnerstag entschieden. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 115 Prozent zu belassen. Er verweist auf die Kosten der Sanierung des Kreisschulhauses Spiringen. Der Kapitalsteuersatz soll bei 2,4 Promille bleiben.

Orientiert wird über den Finanzplan der Gemeinde für 2023 bis 2025. Der Gemeinderat beurteilt die aktuelle Finanzlage als gut. Die bevorstehenden Investitionen mit den Folgekosten sollten ohne Steuererhöhung verkraftet werden können. Ein allfälliges vorübergehendes Defizit ist mit dem kumulierten Eigenkapital aus den Vorjahren abgesichert.

Budgethoheit obliegt dann der Delegiertenversammlung der Schulen

Wie in Unterschächen, wird auch in Spiringen über den neuen Vertrag zwischen Spiringen und Unterschächen über die Zusammenarbeit im Bereich der Schulen befunden. Dadurch wird die Budgethoheit für die Führung der Schulen Schächental nicht mehr bei den Gemeindeversammlungen Spiringen und Unterschächen liegen, sondern an die Delegiertenversammlung der Schulen Schächental übertragen werden. Spiringen und Unterschächen führen eine gemeinsame Rechnung für den Kindergarten, die Primarschulen Spiringen und Unterschächen, die Kreisschule Schächental sowie für den Schulbesuch von auswärtigen Schulen. Die Zahl der Delegierten für die Schulen Schächental wird von fünf auf neun Personen erhöht. Jede der Gemeinden wählt zwei Delegierte, zudem bestimmen die Gemeinderäte je zwei Delegierte aus ihrer Behörde. In Spiringen und auch in Unterschächen wird an der Gemeindeversammlungen über den neuen Vertrag befunden.

Im Gemeinderat muss ein neues Mitglied gesucht werden. Heinz Scheiber tritt zurück. Benjamin Schuler-Gisler stellt sich für eine weitere Amtsdauer als Kreisschuldelegierter zur Verfügung. wird hingegen nicht mehr antreten. Für ihn muss ein Ersatz bestimmt werden.

In der Rechnungsprüfungskommission ist Präsident Ueli Gisler bereit, sich nochmals für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung zu stellen. Die beiden Mitglieder Josef Walker-Herger und Daniel Zgraggen-Müller treten nicht mehr an. Für sie muss ein Ersatz gefunden werden. Ein neues Mitglied muss für den Sozialrat Ost gefunden werden. Anton Arnold-Christen stellt sich nicht mehr zur Verfügung.

Kredite für Anzeigestand und Luftseilbahn

Entschieden wird in Spiringen über zwei Kreditbegehren. Zum einen geht es um 36'000 Franken für die Sanierung der Trefferanzeigen im Schützenstand der Schützengesellschaft, zum andern um 40’300 Franken für die Sanierung der Luftseilbahn Witerschwanden-Eggenbergli.

An der Gemeindeversammlung wird auch über die Teilrevision der Nutzungsplanung abgestimmt. Drei Beschwerden sind beim Regierungsrat noch hängig und werden durch diesen zu einem späteren Zeitpunkt separat behandelt. Der Gemeinderat beantragt, der Teilrevision der Nutzungsplanung sowie der Bau- und Zonenordnung zuzustimmen.

Planung der Kunsteisbahn weit fortgeschritten – Finanzierung ist auf Kurs

Um die neue Kunsteisbahn bauen zu können, muss die Liegenschaft Holzboden vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen werden. Dies ist nötig, damit zu einem späteren Zeitpunkt mit der künftigen Trägerschaft der Kunsteisbahn ein Baurechtsvertrag ausgehandelt werden kann. An der Gemeindeversammlung wird zudem über einen jährlich wiederkehrenden Beitrag von 20'000 Franken an die künftige Kunsteisbahn befunden. Das Kreditbegehren ist auf 20 Jahre begrenzt. Die Planung der Kunsteisbahn Holzboden ist inzwischen weit fortgeschritten, zudem läuft derzeit die Suche nach Sponsoren und Geldgebern auf Hochtouren. Bereits konnten verschiedenste Sponsoringverträge abgeschlossen werden. Die Finanzierung ist auf Kurs.

«Derzeit benötigt es aber noch Überzeugungsarbeit, um weitere öffentliche und private Gelder aufzutreiben», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft. Die Initianten seien darauf angewiesen, aufzeigen zu können, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Spiringen hinter der geplanten Kunsteisbahn stehen würden:

«Es braucht jetzt ein starkes Signal aus Spiringen.»

Eingebürgert werden soll an der Gemeindeversammlung die niederländische Staatsangehörige Marjan Witteman.

Hinweis: Die Gemeindeversammlung findet am Donnerstag, 4. November, um 19.30 Uhr in der Turnhalle des Kreisschulhauses Spiringen statt. Im Anschluss wird die Versammlung der Kirchgemeinde durchgeführt.