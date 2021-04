Gemeindeversammlung Strassen und Schule stehen in Unterschächen im Zentrum Die Rechnung der Gemeinde ist klar gutgeheissen worden. Informiert wurde darüber, wie die Arbeiten an den Strassen und bei der Kreisschule weitergehen. Markus Zwyssig 30.04.2021, 14.29 Uhr

Unterschächen hat von der Coronapandemie profitiert. Bild: Boris Bürgisser

Die Coronapandemie hat auch ihre «positiven» Aspekte. Das zeigte der Unterschächner Gemeindepräsident Iwan Imholz am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung den 23 Stimmberechtigten auf. So haben die Wintersportarten Skitouren und Langlaufen einen sehr grossen Aufschwung erlebt. Die Langlaufloipe wurde sehr stark genutzt. Auch hat vermutlich das Brunnital in den vergangenen Saisons noch nie so viele Touristen gesehen.