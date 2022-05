Turmeröffnung, Talgemeinde: In Hospental läuft am Wochenende viel

Gemeindeversammlung Turmeröffnung und Talgemeinde: In Hospental läuft am Wochenende einiges Die Rechnung 2021 ist an der Gemeindeversammlung klar gutgeheissen worden. Zudem wurde darüber informiert, dass am kommenden Wochenende viel los ist. Markus Zwyssig 17.05.2022, 17.38 Uhr

Der Turm in Hospental hat eine Aussichtsplattform erhalten. Bild: Urs Hanhart

(12. November 2021)

Die Hospentalerinnen und Hospentaler haben an der Gemeindeversammlung am Freitagabend die Rechnung für das Jahr 2021 gutgeheissen. Diese schliesst bei einem Aufwand von etwas mehr als 973'000 Franken und einem Ertrag von gut 873'600 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 99'400 Franken ab. Das Budget sah einen Aufwandüberschuss von gut 63'900 Franken vor.

Erfreulich wirkt sich der Finanz- und Lastenausgleich mit einem Mehrertrag von rund 65'000 Franken auf die Jahresrechnung aus. Die Sozialkosten blieben rund 13'000 Franken unter dem Budget. Die Gesundheitskosten übersteigen die Budgetzahl um rund 26'000 Franken. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen blieben rund 22'000 Franken unter den Budgeterwartungen.

Beschluss-Protokoll im Internet und auf der Gemeindekanzlei Andermatt erhältlich

Angenommen wurde an der Gemeindeversammlung eine Änderung in der Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung. Demnach wird das erweiterte Beschluss-Protokoll künftig nach der Gemeindeversammlung im Internet auf www.hospental.ch aufgeschaltet. Zudem kann es auf der Gemeindekanzlei Andermatt bezogen werden. Es gilt als genehmigt, wenn keine Stimmberechtigte respektive kein Stimmberechtigter eine Berichtigung innert 30 Tagen beantragt.

Orientiert wurde an der Gemeindeversammlung auch darüber, dass in Hospental das kommende Wochenende viel los sein wird. So kann am Freitag die Delegiertenversammlung des Feuerwehrverbands Uri endlich stattfinden, nachdem sie coronabedingt zweimal verschoben werden musste.

Zwei Touren im Angebot

Am Samstag wird die Aussichtsplattform auf dem Turm von Hospental eingeweiht. Nach einer gut einjährigen Bauphase konnte das Projekt «Freie Sicht vom und auf den Turm von Hospental» erfolgreich abgeschlossen werden. Um 14.30 und um 16 Uhr besteht die Möglichkeit, jeweils an einer Dorftour oder einer Turmwächtertour teilzunehmen. Diese dauern jeweils rund eine Stunde. Der Start zu den Turmwächtertouren befindet sich beim Hotel St.Gotthard, zu den Dorfführungen treffen sich Interessierte bei der Kapelle St.Karl.

Am Sonntag um 13.30 Uhr kann die Talgemeinde der Korporation Ursern wieder im traditionellen Rahmen im Ring vor der Kirche in Hospental stattfinden. Dies, nachdem die Versammlung während der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden konnte.