Unterschächner Bevölkerung sagt Ja zu Digitalisierungsprojekt

Gemeindeversammlung Unterschächen hat zwei neue Mitglieder im Gemeinderat An der Gemeindeversammlung wurden verschiedene Wahlen getätigt und ein Kreditbegehren für ein zukunftsweisendes Projekt beschlossen. Diskutiert wurde auch übers Campieren und die Postautolinie über den Klausenpass. Markus Zwyssig 05.11.2021, 15.44 Uhr

Wechsel in Unterschächen; von links: Markus Schuler und Alois Arnold, abtretende Gemeinderäte; Marianne Hess und René Schuler neu gewählte Gemeinderäte. Bild: PD

Im Gemeinderat Unterschächen gibt es zwei Wechsel. Für die Jahre 2022/2023 wurden an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend René Schuler und Marianne Hess neu als Mitglieder gewählt. Reto Müller wurde im Amt bestätigt. Doris Herger liess sich nur für ein Jahr wählen. Die Stimmberechtigten wählten Markus Gisler (Fritter 4), als neuen Präsidenten des Schulrats Schächental. Neu gewählt wurde auch Karin Arnold (Holzerbergli 1). Xaver Imhof wurde als Mitglied bestätigt. Ambros Arnold (Lunzihofstatt 13) wurde als neuer Delegierter der Schulen Schächental gewählt. Alois Arnold wurde als Delegierter bestätigt. In der Rechnungsprüfungskommission wurden die Mitglieder Hans Muheim und Nicola Martinoni bestätigt.