Gemeindeversammlung - Wassen legt positive Zahlen vor

Ukraine-Konferenz Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: In diesem Hotel soll Selenski in Lugano logieren

Am 4. und 5. Juli soll in Lugano die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine stattfinden. Erwartet werden mehr als 1000 Teilnehmende. Doch das Tessin hadert auch mit dem Anlass. Man befürchtet ein Verkehrschaos. Die Konferenz sei Chance und Last zugleich, sagt Regierungspräsident Claudio Zali.