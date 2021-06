Gemeindeversammlung Wassner befinden über erfreuliche Zahlen Neben der Rechnung geht es um eine Anpassung der Parkplatzbewirtschaftung. Zudem muss ein Mitglied in die Rechnungsprüfungskommission gewählt werden. Markus Zwyssig 08.06.2021, 17.15 Uhr

Blick auf die Gemeinde Wassen. Bild: Manuela Jans-Koch (Wassen, 6. Oktober 2019)

Die finanzielle Situation in der Gemeinde Wassen hat sich gebessert. Bei einem Aufwand von knapp 2 Millionen Franken resultiert in der Rechnung für das vergangene Jahr ein Plus von mehr als 100'000 Franken. Mit den zusätzlich vorgenommenen Abschreibungen von mehr als 260'000 Franken schliesst die Rechnung über eine halbe Million Franken besser ab als budgetiert.