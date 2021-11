Generalversammlung Carlo Christen ist neuer Präsident der Suppenanstalt Altdorf Im Vorstand der «Suppi» übergibt Toni Waser das Präsidium an Carlo Christen. Adi Tanner ersetzt Sekretär Hansruedi Küttel. Georg Epp 08.11.2021, 14.47 Uhr

Toni Waser, Präsident der Suppenanstalt Altdorf, freute sich, dass nach einem Jahr Unterbruch wieder eine Generalversammlung möglich war. Speziell freute er sich über die Anwesenheit von Andi Meier, Gesamtschulleiter Altdorf. Corona prägte auch die vergangene Suppensaison. Obwohl ein «Chacheli-Verkauf» im Altorfer Winkel wegen der Coronasituation nicht möglich war, verkaufte man total 1613 Liter feine «Beenälisuppä» über die Gasse. Das sind rund 50 Prozent der Menge, die in den Jahren zuvor abgesetzt wurde.

Von links: die abtretenden Mitglieder Hansruedi Küttel und Toni Waser mit dem neuen Präsidenten Carlo Christen und dem neuen Sekretär Adi Tanner. Bild: Georg Epp (Altdorf, 2. November 2021)

In einem kurzen Memento gedachte man dem verstorbenen Hans Riedi-Müller, einem langjährigen Gönner und Freund der «Suppi». Jahrelang bezog er mit grossen Kübeln «Beenälisuppä» und beschenkte in seinem Umkreis Familien und Freunde. Die Suppenanstalt wurde sogar in der Todesanzeige erwähnt und anstelle von Blumen beschenkten die Angehörigen die Suppenanstalt mit Einnahmen von 465 Franken.

Finanziell war es natürlich kein Spitzenjahr für die Suppenanstalt, Kassier Martin Hauger jammerte aber nicht. Weil die Gemeinde Altdorf die Infrastrukturen noch immer gratis zur Verfügung stellt und dank Gönnerbeiträgen der Bürgergemeinde Altdorf und Korporation Uri konnte der finanzielle Rückschlag abgefedert werden. Zudem verzichteten der Schaffner und Suppenkoch Urs Gasser sowie seine Gehilfin Monika Arnold auf 50 Prozent ihrer Entschädigung, sodass nur noch rund 1000 Franken an Mehrausgaben blieben.

Zwei Demissionen hinzunehmen

Nach acht Dienstjahren musste die Demission von Präsident Toni Waser akzeptiert werden. Seinen Rücktritt hat nach neun Jahren auch Hansruedi Küttel vollzogen. In der Suppenanstalt ist es offenbar nach wie vor aber kein Problem, neue Kräfte zu mobilisieren. Einstimmig und mit Applaus wählte die Schöpfergilde Carlo Christen an die Spitze der Suppenanstalt und Adi Tanner als neuen Sekretär. Im Amt bleiben Kassier Martin Hauger sowie Schaffner und Suppenkoch Urs Gasser. Mit kleinen Dienstaltersgeschenken gratulierte man Bärti Denier, Urs Gasser, Michael Thalmann, Peter Stadler und Toni Waser zu 15 Jahren und Roby Arnold zu zehn Jahren Suppenschöpfer-Einsatz.

Die Jubilare der Schöpfergilde (von links): Michael Thalmann, Urs Gasser, Toni Waser und Bärti Denier. Bild: Georg Epp (Altdorf, 2. November 2021)

Die Kameradschaft in der Schöpfergilde sei nach wie vor sehr gut. Ein Dankeswort und grosse Wertschätzung überbrachte Adi Meier, der Gesamtschulleiter von Altdorf. Er versprach, in der Schule wieder Werbung für die Suppenanstalt zu machen und freute sich, dass die Tradition weitergeführt wird. Die neue Suppenausschank-Saison im Mehrzweckgebäude Winkel umfasst total 49 Tage, sie beginnt am 15. November und endet nach einer kurzen Weihnachtspause am 28. Januar. Bei feinem Nachtessen blieb anschliessend genügend Zeit, um Geselligkeit und Kameradschaft zu geniessen.