Generalversammlung CVP/Mitte Erstfeld hat neuen Namen und neue Führung Sepp Zgraggen übernimmt das Präsidium. Weitere personelle Wechsel und Verabschiedungen standen an der Generalversammlung der Erstfelder Mittepartei ebenso auf dem Programm. 11.04.2022, 11.53 Uhr

Rund 20 Parteimitglieder sind kürzlich der Einladung zur Generalversammlung der CVP/Mitte Erstfeld gefolgt, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Da sie geprägt waren von Coronarestriktionen, fanden in den vergangenen zwei Jahren weniger Aktivitäten und Anlässe statt als geplant. Politisch jedoch ging einiges in Erstfeld. So unterstützte ein überparteiliches Komitee die Schulhausvorlage, welche im Herbst 2020 jedoch am Erstfelder Stimmvolk scheiterte. In diesem Zusammenhang müsse auch die Frage rund um ein neues Feuerwehrlokal, welches aktuell im Untergeschoss des Oberstufenschulhauses situiert ist, gestellt werden, «da die jetzige Situation von vielen als unbefriedigend wahrgenommen wird», heisst es weiter.