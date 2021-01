Generalversammlung Keine Vermietungen: Die Halle des Schwingklubs Attinghausen führt zu grossem Defizit in der Kasse Stefan Arnold ist neu der Technische Leiter des Schwingklubs Attinghausen – dieser hat seine 74. Generalversammlung das erste Mal online durchgeführt. 10.01.2021, 12.39 Uhr

(mah) Dieses Jahr entsprach nur der Zeitpunkt der Generalversammlung des Schwingklubs Attinghausen der Tradition. Wie jedes Jahr fand sie vor dem Dreikönigstag, am 5. Januar, statt. Alles andere war 2021 etwas spezieller.

So begrüsste Präsident Raphael Wyrsch die Mitglieder und Freunde des Schwingklubs Attinghausen nicht in der Krone, sondern am Bildschirm im Rahmen eines Online-Meetings. Laut Mitteilung des Schwingklubs habe er in seinem Jahresbericht lediglich auf den Grillabend und die Vorstandsitzungen zurückblicken können. Alle weiteren Anlässe und Schwingfeste fielen der Pandemie zum Opfer.

Zwei Auszeichnungen bei den Aktiven

Präsident Raphael Wyrsch führt an einem Laptop in der Schwinghalle durch die Versammlung. Bild: PD

Das Berchtoldsschwingen in Zürich am 2. Januar 2020 sei der einzige Wettkampf mit Attinghauser Beteiligung gewesen. Wenigstens konnten mit Lukas Bissig und Michi Zurfluh beide angetretenen Schwinger eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Bei den Jungschwingern gab es zwar keine Wettkämpfe, sie konnten aber wenigstens vom 10. Juni bis Ende Jahr auch im Sägemehl trainieren

Nach neun Jahren gibt Lukas Bricker das Amt Technischen Leiter bei den Aktiven ab. Er bleibt dem Klub aber noch als Einteilungskampfrichter erhalten. Für ihn rückt mit Stefan Arnold das Aushängeschild des Schwingklubs der letzten Jahre in den Vorstand nach. Dieser setzt sich neu wie folgt zusammen: Präsident: Raphael Wyrsch, Vizepräsident: Alois Zurfluh, Technischer Leiter: Stefan Arnold, Kassier: Janine Zurfluh, Aktuarin: Linda Kempf, Technischer Leiter Jungschwingen: Markus Zurfluh, Beisitzer: Kilian Bissig. Ebenfalls gewählt wurden die bisherigen Kampfrichter Lukas Briker, Alois Zurfluh, Othmar Bissig sowie Beni Zurfluh.

Die Vermietungen fallen weg – die Fixkosten bleiben

Am meisten zu reden gab die Rechnungsablage: Die 2015 neu erbaute Schwinghalle wird normalerweise zum grössten Teil mit der Vermietung des Gesellschaftsraums im oberen Stock finanziert. Die meisten Vermietungen wurden aber coronabedingt abgesagt. Da die Fixkosten, wie Zinsen, Amortisation Versicherung oder Unterhalt, wesentlich zurückgingen, verursacht die Schwinghalle 2020 ein massives Defizit in der Klubkasse.

Leider sind die Perspektiven für 2021 ebenfalls nicht sehr gut. So wird man versuchen, die Ausgaben so tief wie möglich zu halten und gleichzeitig neue Einnahmequellen suchen. In den letzten Wochen hat sich die Schwinghalle beispielsweise bestens als Sitzungszimmer bewährt.