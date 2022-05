Generalversammlung Kirchenchor Meien schaut gleich auf drei Jahre zurück Alle Mitglieder des Vorstandes konnten wiedergewählt werden. 02.05.2022, 18.51 Uhr

Nach zweijährigem Unterbruch konnte der Kirchenchor Meien seine ordentliche Generalversammlung wieder ordnungsgemäss und mit Präsenz für die Jahre 2019, 2020 und 2021 durchführen. Präsidentin Margrith Baumann-Jauch konnte eine stattliche Anzahl Chormitglieder willkommen heissen und erklärte einleitend das spezielle Prozedere dieser GV, an welcher auf drei Jahre zurückgeblickt wird. Nur im Jahr 2019 konnte das übliche Jahresprogramm durchgeführt werden. In den ausführlichen Jahresberichten der Präsidentin und der Chorleiterin wurden die wichtigsten Ereignisse dargelegt. Wegen Corona war der Chorbetrieb in den beiden folgenden Jahren leider stillgelegt.

Die Wahlen stellten einen Schwerpunkt an der diesjährigen GV dar. Grundsätzlich hätten diese im Jahr 2021 stattfinden sollen. Die Präsidentin konnte die erfreuliche Mitteilung machen, dass sich alle bisherigen Amtsträgerinnen und -träger zur Wiederwahl stellen. Alle Vorgeschlagenen sind einstimmig gewählt worden – als Präsidentin Margrith Baumann-Jauch, als Kassierin Bernadette Baumann, als Sekretär Werner Senn, als Chorleiterin Pia Baumann-De Moliner und als Revisorin Maria Baumann-Gisler. Auf Vorschlag des Vorstandes ist Barbara Baumann neu in den Vorstand gewählt worden.

Im Dezember ist ein Krippenspiel geplant

Das Programm der zweiten Hälfte 2022 sieht wie folgt aus: Der Chor wird am Kilbi-Gottesdienst und an Allerheiligen auftreten. Nach zweijährigem Unterbruch ist für Weihnachten wiederum ein Krippenspiel geplant. Nebst dem Gesanglichen wird der Kirchenchor als Organisator der Kilbi in Meien tätig sein. Im Spätherbst findet zum Jahresabschluss ein gemeinsames Mittagessen statt.

Am Schluss der Versammlung fand noch eine spezielle Ehrung statt. Ursi Gerig vom Kirchenmusik-Verband Uri überreichte Armin Baumann eine Anerkennung für seine 30-jährige Mitgliedschaft beim Kirchenchor Meien. Gleichzeitig überbrachte sie die Grüsse des KMVU und dankte dem Chor für seinen Einsatz zur Pflege der Kirchenmusik in den Gottesdiensten. Dann konnte die Präsidentin die speditiv verlaufene Versammlung schliessen und zu einem gemütlichen Zusammensein aufrufen. (pd/lur)

Ursi Gerig überreicht Armin Baumann eine Anerkennung für seine 30-jährige Mitgliedschaft. Bild: PD