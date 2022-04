Der Musikverein Haldi feiert mit einem Jahr Verspätung Jubiläum

Generalversammlung Musikverein Haldi Seit dem Jubiläum nimmt das Vereinsleben beim MV Haldi wieder Fahrt auf Der Musikverein Haldi feiert 2022 mit einem Jahr Verspätung sein

50-Jahr-Jubiläum. Den Auftakt bildete eine gelungene GV in grossem Kreise. Bruno Arnold 08.04.2022, 16.34 Uhr

Nach zwei coronabedingten Verschiebungen hat es am Samstag, 2. April, geklappt: Sämtliche 23 Aktivmitglieder sowie rund 40 Gäste fanden sich in der Mehrzweckhalle zur Jubiläumsgeneralversammlung des Musikvereins Haldi ein. Die statutarischen Geschäfte wurden unter der Leitung von Präsident Hans Müller zügig abgewickelt. In seinem Bericht blickte er auf ein aussergewöhnliches Vereinsjahr 2021 zurück. Die bis im Sommer geplanten Hauptanlässe mussten wegen der Coronavorgaben des Bundes allesamt abgesagt werden. Dies betraf auch den am 7. Mai 2021 in Schattdorf angesetzten Sponsorenanlass im Zusammenhang mit der Neuinstrumentierung und Teiluniformierung sowie das Jubiläumsfest 50 Jahre MV Haldi vom 8. Mai 2021 auf dem Haldi.

Der Präsident der Musikkommission, Richi Aschwanden, fasste das erste Halbjahr 2021 in seinem schriftlichen GV-Bericht mit einem Zitat von Wilhelm von Humboldt zusammen:

«Man muss die Zukunft abwarten und

die Gegenwart geniessen oder ertragen.»

Auf die Tätigkeiten der Aktiven des MV Haldi umgemünzt, habe dies bedeutet: «Nicht zu weit nach vorne schauen, das geniessen, was gerade ansteht, und das ‹Plangä› auf das Spielen mit den neu angeschafften Instrumenten verlängern.»

Probentätigkeit wurde neun Monate ausgesetzt

Neun Monate nach der letzten Probe, also Mitte August 2021, wurde das Vereinsleben definitiv reaktiviert. Die im zweiten Halbjahr geplanten Proben und Auftritte konnten ausnahmslos durchgeführt werden. Hans Müller gratulierte und dankte Dirigent André Ritter, der im November 2021 bereits sein zehntes Jahreskonzert geleitet hat, nochmals herzlich für sein Wirken zum Wohle des Korps. Gleichzeitig brachte der Präsident seinen Stolz auf den Verein zum Ausdruck: «Die Mischung aus ganz jungen und etwas älteren Musikantinnen und Musikanten ist genial.» Für Dirigent André Ritter stellt der «vielfältige musikalische Mix» ein weiteres wichtiges Element für den Erfolg des musikalischen Schaffens des MV Haldi dar: Neben traditioneller Blasmusik spielt der Verein auch moderne Rhythmen. «Diesen Weg müssen wir weitergehen, wenn wir nach wie vor Erfolg haben wollen», betonte der musikalische Leiter.

Vereinspräsident Hans Müller (rechts) zusammen mit fünf seiner insgesamt neun Vorgänger; von links: Peter Arnold, Alois Gisler, Hanssepp Gisler, Hans Schillig und Monika Wicki-Arnold. Bilder: Bruno Arnold (Haldi, 2. April 2022)

Corona führte zu finanziellem Mehraufwand

Kassierin Mirjam Gisler musste wegen des coronabedingten Ausfalls von mehreren Auftritten einen Mehraufwand von 1109 Franken ausweisen, dies bei Einnahmen von 12'244 Franken. An der GV waren keine Mutationen zu verzeichnen, sodass der MV Haldi weiterhin auf 23 Aktivmitglieder sowie auf eine zuverlässige «Daueraushilfe» in der Person von Perkussionist Rolf Wipfli aus Seedorf zählen darf. Dirigent André Ritter wurde mit Applaus für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Im Mittelpunkt des Jahresprogramms 2022 stehen die Teilnahme am Sechseläuten in Zürich (25. April), das

50-Jahr-Jubiläumsfest (6./7. Mai), die Auftritte am Urner Blasmusikfestival in Altdorf (4. Juni) sowie das Jahreskonzert (19. November).

Drei langjährige Musikanten geehrt

Von links: Sepp Gisler und Monika Wicki-Arnold wurden an der GV in die Reihe der Ehrenmitglieder des MV Haldi aufgenommen, und Hanssepp Gisler konnte zum eidgenössischen Veteranen (35 Jahre aktives Musizieren) ernannt werden.

Da die GV 2021 auf schriftlichem Weg durchgeführt worden war, holte der Vorstand an jenem Samstag die Ehrung von drei verdienstvollen Mitgliedern nach. Die langjährige Aktivmusikantin und ehemalige Präsidentin Monika Wicki-Arnold wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Hanssepp Gisler, Haldi (35 Jahre; eidgenössischer Veteran), und Sepp Gisler, Haldi (20 Jahre; Ehrenmitglied MV Haldi), durften für ihre grosse Vereinstreue ein Präsent in Empfang nehmen.

Agnes Müller, die Frau des verstorbenen Gründungspräsidenten Hans Müller, zusammen mit sechs der sieben noch lebenden ehemaligen Aktivmitglieder, die 1971 den MV Haldi aus der Taufe gehoben haben; von links: Felix Gisler, Stefan Gisler, Franz Traxel, Markus Gisler, Toni Gisler und Hans Schillig.

Alois Gisler, ehemaliger Präsident des MV Haldi und OK-Chef des 50-Jahr-Jubiläums, dankte Präsident Hans Müller, dem es gelungen ist, den Verein auch während der schwierigen Coronazeiten auf Kurs und gleichzeitig sämtliche Mitglieder an Bord zu halten. Das OK des 50-Jahr-Jubiläums habe mit der Neu- und der Teiluniformierung etwas Erfreuliches und Nachhaltiges schaffen können – trotz der zum Teil widrigen Umstände während der Coronapandemie. «Wir sind von den kontaktierten Personen mit offenen Armen empfangen und grosszügig unterstützt worden», freute sich Alois Gisler.

Ein gemütlicher Racletteplausch, die Premiere des eindrücklichen Films zum 50-Jahr-Jubiläum des MV sowie diverse Ehrungen, die mit einem Streifzug durch die Geschichte des Vereins verbunden wurden, bildeten weitere Höhepunkte der Jubiläums-GV.