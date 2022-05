Generalversammlung Neues Altdorf freut sich auf geplante Aktivitäten An der GV haben die Mitglieder Fabio Affentranger neu in den Vorstand gewählt. 10.05.2022, 18.02 Uhr

Die Mitglieder von Neues Altdorf haben sich gefreut, dass endlich wieder eine GV im normalen Rahmen stattfinden konnte, wie es in einer Mitteilung heisst. «Diese Gelegenheit nutzte eine grosse Anzahl Mitglieder, um sich wieder einmal zu treffen und auszutauschen.» Der Verein könne trotz Corona auf einige Ereignisse im Urner Hauptort zurückblicken, allen voran auf die Abend- und Sonntagsverkäufe, den Lebkuchenwettbewerb mit vielen kreativen Einsendungen sowie die Lancierung des Projekts «Hit und Hiä». Dieses sei «dermassen erfolgreich» gestartet, dass es bereits in die zweite Runde gehe. Ab Mitte Mai und bis Ende Juni öffnet der Laden direkt neben dem Telldenkmal zum zweiten Mal seine Türen, dieses Mal zum Thema «Stoff und Stil – Text und Textil» (wir berichteten).

Die Mitglieder von Neues Altdorf an der GV. Bild: PD

Neben dem Erfolg des Pop-up-Stores «Hit und Hiä» kommen in diesem Jahr noch «weitere, spannende Aktivitäten» auf die Altdorfer Geschäfte zu. So findet vom 8. bis am 14. Juni die Fussverkehrswoche statt. Während dieser Woche werden Einkaufstrolleys angeboten, es wird ein City-Golf mitten im Dorfkern veranstaltet und es locke ein Wettbewerb. Weiter laden die Altdorfer Geschäfte auch 2022 zu weiteren Abend- und Sonntagsverkäufen ein. Bereits angelaufen ist der Umstieg vom Neues-Altdorfer-Geld zu den Neues-Altdorf-Gutscheinen. «Die neuen Gutscheine kommen bei der Kundschaft gut an, laufend wird das neue Konzept optimiert und den Kundenwünschen angepasst.»

Oskar Inderbitzin verabschiedet

Im Vorstand hat es an der diesjährigen GV einen Wechsel gegeben. Das langjährige Vorstandsmitglied Oskar Inderbitzin wurde verdankt und gebührend verabschiedet. Neu in das Gremium gewählt wurde Fabio Affentranger von McOptic. Weiter gehören dem Vorstand von Neues Altdorf Josef Imholz (Präsident), Claudia Ulrich, Veronika Volkart, Daniela Zgraggen, Stefanie Nager, David Arnold, Roger Camenzind und Marc Bär an. (lur)