Generalversammlung von Pro Audito Uri: Warnung vor Vereinsamung

Generalversammlung Pro Audito Uri blickt auf schwieriges Jahr zurück – Höhepunkt war die Produktion von Masken mit Sichtfenstern Wegen des Coronavirus mussten viele Anlässe von Pro Audito Uri abgesagt werden, und auch die Kommunikation mit der nationalen Führung gestaltete sich schwierig. Trotzdem sind die Finanzen der Organisation stabil. 29.09.2021, 16.30 Uhr

Am Samstag, 25. September, fand in den Räumlichkeiten von Triff Altdorf die 82. Generalversammlung der Hörbehindertenorganisation Pro Audito Uri statt. Irena Zurfluh, Schattdorf, konnte dabei rund 40 Teilnehmende begrüssen. Laut ihrem Jahresbericht litt die operative Arbeit des Vorstandes unter den Herausforderungen der Covid-Pandemie, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt. Die Präsidentin: «Chaotisch war die Planung und Durchführung der Anlässe. Vieles musste abgesagt werden. Nur ein Kurs, die Vereinsreise nach Hallau und die aktuelle Generalversammlung fanden dank einwandfreiem Sicherheitskonzept statt. Den Bekanntheitsgrad des Hör- und Erlebnisweges im Gebiet Moosbad möchten wir künftig noch steigern.»