Schiessverein Bauen fällt wichtige Entscheide an der GV

Generalversammlung Schiessverein Bauen feiert die letzten Ausschiessen-Sieger Der Schiessbetrieb auf der Schiessanlage Rösti wurde per 31. Dezember 2020 eingestellt, demnächst wird die Zeigeranlage und Kugelfang zurückgebaut, das Schützenhaus wurde verkauft. Georg Epp 08.11.2021, 05.00 Uhr

Die Geselligkeit des Schiessvereins Bauen (SV Bauen) kam im vergangenen Jahr coronabedingt zu kurz und weil auch das Absenden des letzten Ausschiessens nicht möglich war, wurde ein Tagesanlass organisiert, der bereits um 11 Uhr mit Apéro startete und nicht nur die GV, sondern auch das Absenden des letztjährigen Ausschiessens beinhaltete. Im Restaurant Kreuz in Altdorf freute sich Präsident Bruno Stamm, 21 Vereinsmitglieder zu begrüssen.

Die Teilnehmer der GV 2021 vor dem Restaurant Kreuz in Altdorf. Bild: Georg Epp (Altdorf, 30.Oktober 2021)

Der SV Bauen hat Ende 2020 ihre Schiessaktivitäten beendet, der Verein bleibt aber bestehen, Aktivschützen haben als A-Mitglieder Unterschlupf in anderen Vereinen gefunden. In kurzem Memento gedachte man einleitend zur Generalversammlung den drei verstorbenen Schützenkameraden Ehrenpräsident Mario Infanger, Ehrenmitglied Wendelin Arnold und Ehrenmitglied Walter Gabriel. Der gesamte Vorstand wurde wiedergewählt, angenommen wurde auch eine Statutenänderung, die im Jahr 2022 in Kraft gesetzt wird. Ohne eigene Schiessanlage und Schiessbetrieb benötigt es dann diverse Funktionäre nicht mehr.

Ja zum Kreditantrag für Rückbau Zeigeranlage und Verkauf Schützenhaus

Im Mittelpunkt der Generalversammlung standen die Anträge des Vorstandes. Der Wunsch des Präsidenten Bruno Stamm ging in Erfüllung, nämlich dem verbliebenen Verein eine problemlose Hinterlassenschaft ohne Altlasten zu übergeben. Mit der Gemeinde Bauen, Amt für Umweltschutz, Amt für Jagd und Forst, Eidg. Schiessoffizier und dem Schützenverein Bauen wurde der Rückbau der Zeigeranlage und Kugelfang im Detail besprochen und eine gute Lösung für alle Parteien definiert. Nach Schiessanlageverordnung Artikel 7 ist grundsätzlich die Gemeinde für den Bau und Unterhalt der nötigen Infrastruktur zuständig und folglich auch für den Rückbau. Der SV Bauen zeigte sich aber bereit, 10'000 Franken – rund 20 Prozent der Rückbaukosten – selber zu tragen, ein entsprechender Antrag wurde nach eifriger Diskussion grossmehrheitlich angenommen. Der Auftrag wurde an die Baugruppe Bristen vergeben und soll Anfang November gestartet werden.

Ein Ja gab's auch zum Verkauf des Schützenhauses an Roger Arnold, den Besitzer der Liegenschaft Rösti. Das Schützenhaus generiert nach der Einstellung des Schiessbetriebes keine Einnahmen mehr, Dach und Aussenfassade sind sanierungsbedürftig. Das Gebäude befindet sich in der Landwirtschaftszone, eine Umnutzung ist daher kaum möglich. Auch hier gab es eine klare Zustimmung, das Schützenhaus zum symbolischen Wert von 1 Franken plus Verschreibungskosten zu verkaufen.

Beat Stamm «Hosämaa» und Dominator am Ausschiessen

Nach dem Nachtessen aus der Küche von Ehrenmitglied Hildegard Infanger wurden die Geheimnisse des letzten Ausschiessens und der Jahresmeisterschaft 2020 gelüftet. Gespannt war man, ob und wer die Vorherrschaft der Familie Stamm etwas durchbrechen konnte. Mindestens im «Hosämaa»-Stich gelang dies knapp nicht, mit 265 Punkten freute sich Beat Stamm den letzten Sieg und damit den Kopfkranz erobert zu haben. Allerdings wurde er hart von Martin Infanger mit 262 und Felix Infanger mit 259 Punkten bedrängt. Beat Stamm war der verdiente «Hosämaa», gewann er doch nicht nur den Ehrengabenstich, sondern auch den Differenzler-Stich vor Vater Bruno Stamm und Roger Arnold, den Stamm-Stich vor Bruno Stamm und Walter Zwyssig und schliesslich auch die Kombinationswertung hauchdünn vor Bruno Stamm und Stefan Arnold. Eigentlich nur logisch, dass der Sieger der Jahresmeisterschaft nur Stamm heissen konnte, es gab sogar einen Dreifachsieg. Hier wurden die besten 6 aus 10 Schiessen mit Prozentpunkten bewertet: Bruno Stamm vor Beat Stamm und Esther Stamm.

Das Freundschaftsschiessen mit Seelisberg am 17. Oktober 2020 war das allerletzte Schiessen auf der Schiessanlage Rösti. Die Coronapandemie verhinderte jedoch die Teilnahme der Seelisberger Schützen, sodass der Anlass nur noch intern gewertet wurde. Dank dem Altersbonus sicherte sich Max Aschwanden den Becher vor Daniel Zwyssig und Joel Arnold. Gleichzeitig wurde noch ein letzter Schuss jedes einzelnen Schützen auf der Schiessanlage abgegeben, welcher bis zum Absenden geheim blieb. Das letzte Cupschiessen gewann Walter Zwyssig vor Bruno Stamm und Hubert Kempf.