Generalversammlung Spielgruppe Altdorf geht mit neuem Vorstand ins nächste Jahr Die Präsidentin Kathrin Regli darf auf ein erfolgreiches Spielgruppenjahr 2021 zurückblicken. 13.12.2021, 11.52 Uhr

Vor kurzem hat die diesjährige Generalversammlung der Spielgruppe Altdorf stattgefunden. Kathrin Regli durfte in den Räumlichkeiten der Spielgruppe eine kleine Anzahl Mitglieder begrüssen, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Jahres­rückblick erwähnte die Präsidentin die neu geschaffene Assistenzstelle. Die Assistenzen unterstützen die Spielgruppenleiterinnen im Betriebsalltag. «Ihre wertvolle Mithilfe beim An- oder Ausziehen von Schuhen, beim Basteln, beim Trösten oder Ermutigen ist für alle Betei­lig­ten sehr wertvoll.» Der Gemeinde Altdorf und der Abteilung für Migration danke man für die grosszügige finanzielle Unterstützung des Pilotprojekts. «Der Tag der offenen Tür fiel leider der Pandemie zum Opfer.» Die Jahres­­rech­nung wurde genehmigt.

Im Namen aller Spielgruppenleiterinnen liess Tanja Bucher das vergangene Betriebsjahr Revue passieren. Mit «Willy», der Spielgruppenbiene, starteten im August 2020 sechs Gruppen à je elf bis zwölf Kinder ins neue Spielgruppenjahr. «Willy» flog am ersten Spielgruppentag von einer bunten Blume zur anderen. Die Blumenfarben Rot, Gelb, Grün und Blau begleiteten die Kinder im Abschiedslied durch ein farbenfrohes und abwechslungsreiches Jahr. Bewährte Rituale und regelmässige Abläufe im Spielgruppenalltag erleichterten den Eltern und Kindern den Einstieg.

Singen, malen, basteln

Die meisten Kinder hätten sich schnell in der Spielgruppe eingelebt. «Freundschaften wurden geschlossen und es wurden zusammen schöne und spannende Spiele gespielt.» Ab und zu sei es auch wild und laut geworden und es sei gestritten worden. Regelmässig wurde mit den Kindern gesungen, es wurden Kreis- und Bewegungsspiele durchgeführt, es wurde gemalt, geknetet, geklebt und gebastelt. Geschichten wurden erzählt. «Wichtig war auch das freie Spiel.» Natürlich wurde auch die Zeit «auf dem wunderschönen Spielplatz vor unserer Tür» genossen.

Mit einer Schatzsuche wurde das Spielgruppenjahr 2020/21 Ende Juni beendet. Mit Hilfe von Hinweisbildern auf dem Spielplatz fanden die Kinder die Schatzkiste schnell. Darin funkelte für jedes Kind ein kleines Abschiedsgeschenk. Die Leiterinnen dankten den Spielgruppenkindern für ihr Lachen und ihre Freude, den Eltern für ihr Vertrauen und dem Vorstand für seine wichtige Arbeit, die dieser das ganze Jahr hindurch leiste.

Andrea Flück verlässt den Vorstand

Unter dem Traktandum Wahlen wurde Andrea Flück mit einem Applaus und grossem Dankeschön aus dem Vorstand verabschiedet. Kathrin Regli, Fabienne Dubacher und Carmen Furger stellen sich nochmals für ein Jahr zur Verfügung. Carla Biasini und Angela Medici wurden neu in den Vorstand gewählt. Die Spielgruppenleiterin Nicole Colombo hat die Spielgruppe Altdorf im Sommer verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Die offene Stelle konnte mit Manuela Stranieri wieder besetzt werden.

Der Vorstand (von links): die abtretende Andrea Flück, Kathrin Regli, Carla Biasini (neu), Fabienne Dubacher, Angela Medici (neu) und Carmen Furger. Bild: PD

Zum Schluss durfte Kathrin Regli den langjährigen Spielgruppenleiterinnen Tanja Bucher und Claudia Fedier zu ihrem zehnjährigen Dienstjubiläum gratulieren. «Beide engagieren sich unermüdlich mit viel Energie, Herzblut und Begeisterung für die Spielgruppe Altdorf. Das Wohl der Kinder liegt ihnen am Herzen.»

Das Angebot für das Spielgruppenjahr 2021/2022 werde im Januar auf www.spielgruppe-altdorf.ch ersichtlich sein. Auch Anmeldungen werden ab diesem Zeitpunkt entgegengenommen. Alle Interessierten seien zudem am 12. Februar zum Tag der offenen Tür an der Gotthardstrasse 14 in Altdorf eingeladen. (lur)