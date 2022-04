Generalversammlung Tourismusverein Göschenen-Göscheneralp plant neue Angebote An der GV sind diverse aktuelle und geplante Projekte erläutert worden. Im ersten halben Jahr seit der Eröffnung haben fast 700 Personen das Infozentrum zur zweiten Gotthardröhre besucht. 11.04.2022, 19.30 Uhr

«Trotz der Pandemie war Göschenen sehr gut besucht, das beweisen die Übernachtungszahlen», lässt sich Felix Cavaletti, Präsident des Tourismusvereins Göschenen-Göscheneralp in einer Mitteilung zitieren. Dies war sein Fazit anlässlich der Generalversammlung des Vereins, die kürzlich stattgefunden hat. Allerdings habe man im vergangenen Jahr Anlässe wie «Göscheneralp erleben» oder das Frauen- und Meitlischwingen aufgrund von Corona absagen müssen.

Ebenfalls zu spüren bekam diesen Umstand das Angebot «Feuer und Eis» und das Angebot Bachsteinklettern fiel im Sommer buchstäblich ins Wasser. Diverse gebuchte Führungen fielen dem schlechten Wetter zum Opfer, wie der Geschäftsführer Markus Gerig an der GV berichtete: «Hingegen konnten vergleichsweise viele Staudammführungen gemacht werden.»

Frauen- und Meitlischwingen im August

Der Blumenschmuck, die gepflegten Bänkli – sie waren auch im vergangenen Jahr eines der vielen Highlights in Göschenen, heisst es weiter. Auch konnten trotz der schwierigen Lage einige Anlässe durchgeführt werden, beispielsweise ein kultureller. Die Künstler Antoine de Perrot und Mansoureh Aalaii organisierten im Herbst die Videoinstallation «Der Berg im Stausee», der trotz regnerischen Wetters sehr gut besucht gewesen sei. Ebenfalls gut lief die «Kristall-Trophy», die gemeinsam mit den fünf SAC-Hütten im Göscheneralptal angeboten wird.

Auch in diesem Jahr werden die Staudamm-Führungen, «Feuer und Eis» sowie das Bachsteinklettern und mehr wieder angeboten. Nachgeholt wird in diesem Sommer ausserdem das Frauen- und Meitlischwingen, und zwar am 13. August.

Neues Infozentrum

Seit vergangenem Sommer gibt im Bahnhof Göschenen ein neues Infozentrum Einblicke in den Bau der zweiten Gotthardröhre. Das Bundesamt für Strassen hat dem Verein Tourismus Göschenen-Göscheneralp die Führung dieses Infozentrums übertragen. An der GV konnte die administrative Leiterin, Martina Tresch-Regli, erstmals vom Betrieb des neuen Zentrums berichten. So haben im ersten halben Jahr fast 700 Personen das Infozentrum im ehemaligen Bahnhofbuffet besucht. Auch wurden bereits einige Führungen durch die Ausstellung gebucht, wie sie ausführte.

Ab kommendem Mai wird das Angebot der Führungen zudem ausgebaut. Neben den Führungen durch das Infozentrum können Gruppen Spannendes über die Gemeinde Göschenen erfahren und einen Blick auf die Baustellentätigkeit des Bundesamts für Strassen in und neben dem Dorf werfen. Das Infozentrum ist aktuell am Freitagnachmittag und am Samstag sowie versuchsweise im Mai auch am Mittwochnachmittag geöffnet. Führungen können direkt über den Verein gebucht werden.

Die Partner des Tourismusvereins konnten sich vor der GV gleich selbst vom neuen Angebot überzeugen: Während einer interessanten Führung konnte einiges über die Grossbaustelle erfahren werden und viele brennende Fragen wurden dabei kompetent beantwortet.

Charly Simmen führte die Partner des Vereins durch das Infozentrum. Bild: PD

Neuer Themenweg, neues Kunstprojekt

Der Tourismusverein wird in nächster Zeit einen neuen Erlebnisweg gestalten. Der «Wasserweg» führt Besucherinnen und Besucher dem Hauptwanderweg von Göschenen in die Göscheneralp entlang. An 15 Punkten wird man dereinst Informationen zu den Themen Wasser, Gletscher und Natur erhalten. Ausserdem laden fünf Rastplätze, die auf die genannten Themen eingehen, zum Verweilen ein.

«Das wird bestimmt eine tolle Sache werden», wird Felix Cavaletti zitiert. Auch berichtete er kurz vom Kunstprojekt, das die beiden Künstler Karin Wälchli und Guido Reichlin mit der Kulturkommission Göschenen auf die Beine stellen und das schon bald der Öffentlichkeit präsentiert werden wird. Weiter gab Cavaletti bekannt, dass der Informationskasten des Vereins erneuert und die Inhalte angepasst werden. (lur)