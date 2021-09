Generalversammlung Urner Skiverband ehrt Leonie Zopp Der Verband ernennt Marianne Bissig-Zurfluh zum Ehrenmitglied. Aline Danioth meldet sich per Videobotschaft. Georg Epp 06.09.2021, 05.00 Uhr

Es freute Urs Briker, Präsident des Urner Skiverbandes (USV), am Freitag im Mehrzweckraum der DAG rund 30 Schneesportler, Verbandsmitglieder und Gäste zu begrüssen. An der schriftlichen Generalversammlung gab es klare Zustimmung zu allen Traktanden. Einstimmig gewählt wurden Christof Arnold als neuer Chef Alpin, Adi Planzer als Technischer Leiter und Marcel Wipfli als Beisitzer und ZSSV-Vertreter. Vakant hingegen ist das Amt des Sekretärs, interimistisch erledigt zurzeit Beatrice Indergand die anfallenden Arbeiten. Nachträglich bedankte man sich beim abgetretenen Technischen Leiter Stefan Moser mit einem Geschenk. In Sachen Vereinszeitschrift Skiheil entschied sich der Vorstand, für die Saison 2021/2022 nebst der Onlineausgabe auch eine Printversion zu realisieren.