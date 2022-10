Getu Bürglen macht sich fit für die Saison

Geräteturnen Im Trainingslager neue Elemente einstudiert und den Teamspirit gestärkt Getu Bürglen machte sich im Trainingslager in Schiers fit für die Saison. Für rund die Hälfte der Teilnehmerinnen diente das Lager zur Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaft. 20.10.2022, 15.54 Uhr

30 Turnerinnen vom Getu Bürglen trafen sich im bündnerischen Schiers zum jährlichen Trainingslager. Einige junge Turnerinnen waren das erste Mal dabei und die Vorfreude war deutlich spürbar, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Für 17 aktive Turnerinnen diente das Lager als Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaften, welche im November stattfinden werden.

Trotz Muskelkater und Blasen übten die Turnerinnen während dreier Tage im vollen Umfang. Bild: PD

Nach dreistündiger Zugfahrt trafen die Turnerinnen gegen Mittag in Schiers ein, wo bereits nach dem Mittagessen die ersten Trainingslektionen starteten. Die Erwartungen und Ziele waren sehr unterschiedlich. Während rund die Hälfte an ihren Wettkampfübungen feilten, um ihnen den letzten Schliff zu geben, übten die restlichen Turnerinnen bereits neue Elemente und setzten so einen ersten Meilenstein in der Vorbereitung auf die kommende Saison.

Neue Herausforderungen mit solidem Aufbau

Den Turnerinnen der Kategorie 3 und 4 wurde besonders viel Mut abverlangt. So arbeiteten sie an den Schaukelringen fleissig am Saltoabgang. Dieses Element braucht zu Beginn viel Überwindung, da die Turnerinnen die Ringe loslassen müssen, ohne dabei den Boden zu sehen, um dann durch die Saltorotation auf den Füssen zu landen. Das Leiterteam, gestärkt durch externe Leiter aus der gesamten Deutschschweiz, unterstützte die Turnerinnen in diesem Prozess.

Das Trainingslager sorgte nicht nur für Fortschritte im Turnen, sondern auch für einen guten Teamspirit. Bild: PD

Am dritten Tag wurden die Muskeln immer schwerer, dennoch blieben die Turnerinnen weiterhin fokussiert. Zusätzlich zu den Turnstunden an den Geräten durfte im Mentaltraining gelernt werden, sich gezielt mit persönlichen «Stolpersteinen» auseinanderzusetzen und den Fokus auf die erfolgreiche Überwindung dieser Herausforderungen zu lenken.

Bereit für die Schweizer Meisterschaften

Neben den vielen wertvollen Trainingsstunden in der Turnhalle kamen auch die gemütlichen Momente zusammen im Lagerhaus nicht zu kurz. Dies gab die Gelegenheit, den Teamzusammenhalt zu stärken und die Kameradschaft zu pflegen. Nebst guten Gesprächen und eifrigen Spielrunden wurde dabei viel gelacht. Obwohl die Hände je länger je mehr von Blattern gezeichnet waren und der Muskelkater sich bei allen spürbar machte, wurde die Zeit bis zum Schluss optimal genutzt. Am Mittwochmittag wurden die Geräte schliesslich zusammengeräumt, die Turnhalle geputzt und die Turnerinnen machten sich mit vielen neuen Erfahrungen, erlernten Elementen und viel Motivation für die Schweizer Meisterschaften im Gepäck auf den Heimweg. (pd/inf)