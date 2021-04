Kanton Uri Iraner wehrt sich vor Bundesgericht erfolglos gegen Ausschaffungshaft Ein abgewiesener Asylsuchender fordert seine Freilassung. Doch das Bundesgericht bestätigt den Entscheid der Urner Behörden. Manuel Bühlmann 29.04.2021, 13.32 Uhr

Ein Iraner konnte wegen eines verweigerten Covid-19-Tests nicht in sein Heimatland ausgeschafft werden. Er weilt noch immer in der Schweiz. Symbolbild: Markus Mainka/Chromorange

Vergangenen Sommer erhielt ein Iraner einen negativen Bescheid. Sein Asylgesuch sei abgewiesen worden, er müsse die Schweiz verlassen, teilte ihm das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit. Ausgereist ist der 30-jährige Mann allerdings bis heute nicht. Mehrere Termine verstrichen, zuletzt scheiterte im Februar eine unbegleitete Rückführung. Der abgewiesene Asylsuchende hatte die Durchführung eines Covid-19-Tests verweigert, der für die Einreise in den Iran zwingend ist. Damals befand er sich bereits seit Ende Januar in Ausschaffungshaft, angeordnet von den Urner Behörden für bis zu drei Monate.

Der Mann setzte sich dagegen zur Wehr und erreichte zumindest einen Teilerfolg. Das Urner Obergericht bestätigte zwar die Ausschaffungshaft, verlangte aber die Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung. Wer sich – wie der Iraner – strafrechtlich nichts habe zuschulden kommen lassen, müsse getrennt von den anderen inhaftierten Personen untergebracht werden. Separate Zellen im gleichen Gefängnis genügten nicht. Der Mann musste verlegt werden.

Vor Bundesgericht ist insbesondere die Frage umstritten, ob die angeordnete Wegweisung aus der Schweiz innert absehbarer Frist möglich sein wird. Ansonsten müsste der abgewiesene Asylsuchende aus der Ausschaffungshaft entlassen werden, sie wäre nicht verhältnismässig. Doch das Urner Obergericht ging von einer möglichen Ausreise in absehbarer Zeit aus, weil Linienflüge in den Iran mit Auflagen wieder durchgeführt würden und die benötigten Reisepapiere vorlägen.

Folgen des verweigerten Covid-Tests

Der abgewiesene Asylsuchende hingegen hatte argumentiert, der Iran lasse keine zwangsweisen Rückführungen gegen den Willen der betroffenen Person zu. Weil er die Schweiz nicht freiwillig verlassen und auch bei einer zwangsweisen Rückführung nicht mitwirken werde, sei die Ausreise auf unbestimmte Zeit blockiert. Das Bundesgericht vermochte er mit seinen Argumenten nicht zu überzeugen. Im am Donnerstag veröffentlichten Urteil heisst es, die Einschätzung des Urner Obergerichts sei vertretbar, wonach der abgewiesene Asylsuchende mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in den Iran geflogen werden könne.

Die Ausreise scheitere nicht etwa an der coronabedingten Situation, wie dies in früheren Phasen der Pandemie noch vorgekommen sei. Auslöser sei vielmehr das Verhalten des Mannes gewesen, der die mögliche Rückreise sowie den dazu benötigten Covid-19-Test verweigere. Ein solcher Test falle unter die Mitwirkungspflicht, könne aber nicht zwangsweise und gegen den Willen der Betroffenen durchgeführt werden, stellt das Bundesgericht fest. Allerdings dürfe eine Person, die sich nicht testen lassen wolle, «als verwaltungsrechtlicher Nachteil in der Administrativhaft belassen werden, solange das Verhältnismässigkeitsprinzip dem nicht entgegensteht».

Haft zu Recht angeordnet

Die oberste Instanz kommt zum Schluss: «Zum Zeitpunkt der Anordnung der Haft war diese, gestützt auf das Verhalten des Beschwerdeführers, geeignet und erforderlich, seine Ausreise sicherzustellen.» Die Beschwerde des Iraners wird abgewiesen. Wie es in seinem Fall weitergeht, lässt das Bundesgericht offen. Die ursprünglich maximal vorgesehene Dauer der Ausschaffungshaft ist mittlerweile abgelaufen.

Auf eine Option weist die oberste Instanz in ihrem Urteil explizit hin: die Durchsetzungshaft. Diese kann angeordnet werden, wenn eine Wegweisung aufgrund des Verhaltens der betroffenen Person nicht vollziehbar ist und keine milderen Massnahmen in Frage kommen. Ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, haben nun die Urner Behörden zu prüfen.

Bundesgerichtsurteil 2C_280/2021 vom 22. April 2021.