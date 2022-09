Landgericht Uri spricht Beschuldigten von Vergewaltigung frei

Gericht Nach Sex mit 15-Jähriger: Landgericht Uri spricht Beschuldigten teilweise frei Von den Vorwürfen der Vergewaltigung und sexueller Nötigung wird der heute 22-Jährige nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» freigesprochen. Für die restlichen Anklagepunkte spricht das Landgericht Uri eine bedingte Geldstrafe sowie Bussen aus. Carmen Epp Jetzt kommentieren 06.09.2022, 18.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nachdem sie sich auf der Social-Media-Plattform Snapchat kennen gelernt hatten, kam es zwischen einer damals 15-jährigen Urnerin und einem vier Jahre älteren Zürcher zu Geschlechtsverkehr auf einer öffentlichen Toilette. Letzterer wird deshalb wegen sexueller Handlungen mit Kindern schuldig gesprochen.

Die strafrechtliche Abteilung des Landgerichts Uri erachte es als erstellt, dass der Beschuldigte wusste, wie alt seine Snapchat-Bekanntschaft sei, sagte der Verfahrensleiter an der mündlichen Urteilseröffnung vom 6. September. Ebenfalls erstellt sei, dass er ihr vor dem Treffen ein Bild seines Penis geschickt hat, womit auch der Straftatbestand der Pornografie erfüllt sei.

Für diese beiden Sexualstraftatbestände spricht das Landgericht Uri eine bedingte Geldstrafe von 140 Tagessätzen à 50 Franken, ersatzweise 24 Tage Haft, sowie eine Verbindungsbusse von 1000 Franken aus.

Ausserdem verzichtet das Landgericht Uri darauf, dem Beschuldigten ein Tätigkeitsverbot aufzuerlegen, wie dies bei «besonders leichten Fällen» von sexuellen Handlungen mit Kindern möglich sei. Die damals 15-Jährige habe bereits sexuelle Erfahrungen gehabt, das zu schützende Rechtsgut der sexuellen Entwicklung sei also nicht derart gefährdet gewesen, wie das etwa bei einem unter 10 Jahre alten Kind der Fall gewesen wäre.

«Im Zweifel für den Angeklagten» freigesprochen

Vom Vorwurf der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung wird der Beschuldigte freigesprochen. Dies, weil das Gericht aufgrund der Aussagen des mutmasslichen Opfers zu erheblichen, nicht überbrückbaren Zweifeln gelangt sei, ob sich tatsächlich das zugetragen hatte, was die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten in der Anklageschrift zu Last legte – nämlich, dass die damals 15-Jährige in der öffentlichen Toilette zum Geschlechtsverkehr sowie zur manuellen Stimulation gezwungen wurde.

So erachtet es das Landgericht Uri als nicht erwiesen, dass die Urnerin erkennbaren Widerstand gegen den Geschlechtsverkehr leistete. Ausserdem hätte sie problemlos um Hilfe rufen können. Wie bereits der Verteidiger an der Verhandlung ausgeführt hatte, könne auch das Landgericht Uri nicht ausschliessen, dass die damals 15-Jährige, frustriert über den Kontaktabbruch im Anschluss an das Treffen, den Geschlechtsverkehr «rückwirkend nicht gewollt haben will», wie der Verfahrensleiter ausführte.

Vor diesem Hintergrund und weil aus Sicht des Gerichts weder der subjektive noch der objektive Tatbestand der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung erfüllt sei, müsse der Beschuldigte nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» («im Zweifel für den Angeklagten») in diesen Punkten freigesprochen werden.

Beschuldigter muss einen Viertel der Kosten tragen

Dem heute 22-Jährigen wird ausserdem vorgeworfen, seiner Snapchat-Bekanntschaft nach dem Treffen ein Handyladegerät gestohlen zu haben, was dieser bestritt. Ausserdem hat er durch den Besitz von 3,5 Gramm Amphetamin gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen. In diesen Punkten – dem geringfügigen Diebstahl und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz – wird er schuldiggesprochen und mit einer Busse von 200 Franken bestraft.

Die Entschädigung der amtlichen Vertretungen sowohl der als Privatklägerin auftretenden Minderjährigen von 8700 Franken als auch des Verteidigers von über 16'000 Franken sowie die Verfahrenskosten in der Höhe von fast 20'000 Franken gehen zu Lasten des Staates.

Sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen, muss der teilweise Freigesprochene je einen Viertel dieser Kosten – das sind knapp 5000 Franken – zurückzahlen. Ausserdem muss er den Schadenersatz des gestohlenen Handyladegeräts in der Höhe von knapp 50 Franken zahlen. Die übrigen Schadensersatz- und Genugtuungsforderungen der Privatklägerin werden auf den Zivilweg verwiesen.

Das Urteil des Landgerichts Uri liegt im Dispositiv vor, kann von einer oder mehreren Parteien angefochten werden und ist daher noch nicht rechtskräftig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen