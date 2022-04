Felssturz bei der Ruosalp: Gericht befasst sich mit Polizeikosten

Gerichtsentscheid Felssturz bei der Ruosalp: Obergericht Uri befasst sich mit den Polizeikosten Fast 466'000 Franken kosteten Suche und Bergung zweier Personen, die beim Unglück verschüttet und getötet wurden. 200'000 Franken zahlt die Suva, der Rest bleibt ein Fall für die Gerichte. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Bei Bauarbeiten bei der Ruosalp wurden zwei Männer verschüttet. Bild: Kapo Uri (Unterschächen, 10. Oktober 2017)

Der verheerende Felssturz bei der Ruosalp bei Unterschächen ereignete sich am 10. Oktober 2017. Dabei lösten sich rund 2500 Kubikmeter Gestein und verschütteten zwei Arbeiter. Zwei Angestellte einer Urner Tiefbaufirma kamen bei dem Unglück ums Leben. Der Geschäftsführer des Unternehmens wurde durch die herunterfallenden Gesteinsmassen eingeklemmt, konnte sich anschliessend jedoch selbstständig befreien.

Die Männer waren auf dem Felsenweg in der Nähe der Ruosalp in der Gemeinde Unterschächen mit Bauarbeiten beschäftigt. Die Bundesanwaltschaft hatte darauf ein Strafverfahren eröffnet. Dieses richtete sich gegen Unbekannt, und zwar wegen Verdachts der Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht sowie wegen fahrlässiger Tötung. Der Anfangsverdacht erhärtete sich jedoch nicht. Das Strafverfahren wurde eingestellt.

Die entstandenen Kosten für den Polizeieinsatz beschäftigen aber weiterhin. Die unter der Einsatzleitung der Kantonspolizei Uri eingeleiteten Massnahmen zur Suche und Bergung der verschütteten Personen dauerten rund zwei Wochen. Dabei entstanden Kosten von insgesamt 465'907 Franken. Daran beteiligte sich die Suva als obligatorische Unfallversicherung der verschütteten Personen mit 200'000 Franken.

Mit einer Verfügung verpflichtete die Kantonspolizei Uri, die beteiligte Urner Tiefbaufirma sowie den Geschäftsführer, die restlichen Kosten des Polizeieinsatzes von 265'907 zuzüglich Zins von 5 Prozent seit dem 17. November 2017 zu bezahlen.

Die gegen diese Verfügung gerichteten Verwaltungsbeschwerden der Firma und des Geschäftsführers hiess der Regierungsrat gut, hob die angefochtenen Verfügungen auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an die Kantonspolizei zurück.

Regierung will, dass die Verursacheranteile genauer abgeklärt werden

Der Regierungsrat kam zum Schluss, dass neben der Firma und dem Mitarbeiter auch die Korporation Uri als Grundeigentümerin sowie die Hirteverwaltung Fiseten-Alplen als Verantwortliche für den Unterhalt des Felsenwegs in Betracht fallen würden.

«Die Kantonspolizei Uri hat es unzulässigerweise unterlassen, die möglichen Verursacheranteile genauer abzuklären und zu prüfen, ob die Korporation Uri und die Hirteverwaltung Fiseten-Alplen ebenfalls einen Teil der Kosten zu tragen hätten»,

wird die Regierung im Entscheid des Urner Obergerichts zitiert. Gegen diesen Zwischenentscheid haben sowohl das Tiefbauunternehmen als auch der Geschäftsführer Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Sie beantragen, den Beschluss des Regierungsrats und die Verfügungen der Kantonspolizei Uri aufzuheben. Gestützt auf eine Anfrage des Gerichts nahm die Korporation Uri die Gelegenheit wahr, sich ebenfalls am gerichtlichen Verfahren zu beteiligen. Sie beantragt ebenfalls die Aufhebung des Beschlusses des Regierungsrats und der Verfügungen der Kantonspolizei Uri.

Obergericht tritt auf die Beschwerde nicht ein

Das Urner Obergericht ist nun aber auf die Beschwerden des Tiefbauunternehmens und des Geschäftsführers mit der Begründung nicht eingetreten, es liege kein Entscheid vor, welcher «das Anfechten eines blossen Zwischenentscheids ausnahmsweise rechtfertigen würde». Die Sache geht also zum neuen Entscheid an die Kantonspolizei Uri zurück.

Abgeschlossen ist die Sache damit juristisch wohl noch länger nicht. Gegen den Entscheid kann das Tiefbauunternehmen wieder Verwaltungsbeschwerde an den Regierungsrat und gegen dessen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Obergericht einlegen. Letztinstanzlich würde dann das Bundesgericht entscheiden. Bevor der Fall so abgeschlossen ist, liegt keine Klärung der verschiedenen Streitfragen vor.

