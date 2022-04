Obergericht Uri urteilt über selbstverschuldete Quarantäne

Gerichtsentscheid Selbstverschuldet in Quarantäne: Urner Obergericht mildert Sanktion Gegen eine Schulleiterin soll ein Verweis, nicht aber eine Verwarnung mit Kündigungsandrohung ausgesprochen werden. Die Frau war im Dezember 2020 nach Südafrika gereist. Wegen Quarantäne musste sie nach der Rückkehr Fern- statt Präsenzunterricht geben. Markus Zwyssig 12.04.2022, 05.00 Uhr

Das Gerichtsgebäude in Altdorf. Bild: Neue Urner Zeitung

Der Schulrat einer Urner Gemeinde sprach gegenüber einer Schulleiterin eine Verwarnung mit Kündigungsandrohung aus. Grund dafür war eine selbst verschuldete Quarantäne wegen eines Aufenthalts in Südafrika über Weihnachten und Neujahr 2020/2021. Diesen Entscheid focht die Frau mit einer Verwaltungsbeschwerde an. Der Erziehungsrat des Kantons Uri wies diese jedoch im Oktober 2021 ab.

Gegen diesen Entscheid reichte die Frau im November 2021 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Obergericht des Kantons Uri ein. Die Schulleiterin beantragte, den angefochtenen Entscheid aufzuheben.

Homeoffice statt Präsenzunterricht

Der Schulrat wirft der Beschwerdeführerin vor, sie sei im Dezember 2020 – trotz neuer, ansteckenderer Variante des Coronavirus – nach Südafrika geflogen. Sie habe die Reise angetreten, obwohl sie wusste, dass sie bei der Rückkehr in Quarantäne müsse. Eine unverzügliche Rückreise wäre möglich gewesen, welche es erlaubt hätte, die Quarantäne in der unterrichtsfreien Zeit anzutreten. Der Unterrichtsverpflichtung ist die Beschwerdeführerin zwar via Online-Schule nachgekommen, wie aus den Ausführungen im nun vorliegenden Entscheid des Obergerichts hervorgeht. Die Tätigkeiten als Schulleiterin habe sie soweit möglich im Homeoffice erledigt. Im Januar 2021 war an der Schule aber kein Fernunterricht angeordnet gewesen, sondern es fand Präsenzunterricht statt. Die Beschwerdeführerin wäre verpflichtet gewesen, vor Ort in der Schule zu arbeiten. «In einer solch angespannten Lage stellt eine Reisequarantäne eine unnötige Erschwernis für einen reibungslos funktionierenden Schulbetrieb dar», wird der Schulrat zitiert. Die Lehrpersonen und auch der Gesamtschulleiter hätten durch die Absenz zusätzliche Arbeit gehabt.

Nach Besuch bei ihrem Mann in Südafrika war eine frühere Heimreise nicht möglich

Die Beschwerdeführerin hielt in einer Stellungnahme gegenüber dem Schulrat fest, dass damals die Quarantäneregeln fast täglich geändert hätten. Es sei nicht möglich gewesen, am 1. Januar zurückzufliegen, da in dieser Zeit gar keine Flüge von Kapstadt aus gegangen seien. Sie habe den ersten und einzigen möglichen Flug von Kapstadt nach Zürich am 8. Januar 2021 genommen. Zudem gibt sie sich überzeugt, dass es nicht zutreffe, dass ihre Quarantäne erhebliche Auswirkungen auf den Schulbetrieb gehabt habe. Sie habe ihre Arbeit von zu Hause aus erledigt, sei an Sitzungen via Teams anwesend gewesen und habe den Unterricht ebenfalls via Teams geleistet.

Zudem ist die Frau eigenen Angaben zufolge nicht einfach so nach Südafrika geflogen. Ihr Mann verbringt den Winter aus gesundheitlichen Gründen dort. Sie reist jeweils in den Weihnachts- und Fasnachtferien zu ihm. Weiter hält die Schulleiterin fest, sie arbeite seit über 25 Jahren engagiert und mit Herzblut für die Schule und habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es sei unverhältnismässig, ihr eine Verwarnung mit Kündigungsandrohung auszusprechen.

Gericht wertet Verstoss als nicht unerheblich, aber doch eher gering

Weil die Beschwerdeführerin ihre Pflichten kannte und sie deren Verletzung hätte verhindern können, waren die Voraussetzungen für eine Disziplinarmassnahme gegeben, hält das Obergericht in seinem Entscheid fest. «Der Verstoss der Beschwerdeführerin ist zwar nicht unerheblich, aber doch eher gering.» Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, des bisher ungetrübten personalrechtlichen Werdegangs. Daher reiche die mildeste mögliche Disziplinarsanktion aus. Eine Verwarnung mit Kündigungsandrohung sei aber nicht die mildeste Disziplinarsanktion. Diese müsse daher korrigiert werden. Gemäss dem Entscheid des Obergerichts ist der Beschwerdeführerin ein Verweis zu erteilen. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Schulleiterin wird daher teilweise gutgeheissen.