Schattdorfer Gemeinde- und Schulrat gewählt

Wahlen Die Ämter im Schattdorfer Gemeinde- und Schulrat sind vergeben Fast alle Mitglieder des Gemeinde- und Schulrats in Schattdorf wurden für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Als neues Mitglied ist Jonathan Wenger in den Schulrat gewählt worden. 24.08.2022, 13.13 Uhr

Turnusgemäss standen dieses Jahr die Gesamterneuerungswahlen für den Schattdorfer Gemeinderat und Schulrat an. Der Gemeinderat hat mit den Weisungen vom 12. April 2022 den Vorgang und das Verfahren für stille Wahlen festgelegt, wie es in der Mitteilung der Gemeinde Schattdorf heisst. Bis zum Ablauf der Anmeldefrist vom 8. August sind seitens der CVP/Mitte, FDP, SP und SVP für die Wahl in den Gemeinderat und für die Wahl in den Schulrat die gültigen Wahlvorschläge eingereicht worden.